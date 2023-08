Obecnie z Żabką swoje biznesy prowadzi blisko 300 przedsiębiorców spoza Polski, a najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Także wielu sprzedawców zatrudnionych w sklepach pochodzi zza naszej wschodniej granicy. Sieć współpracuje ponadto z organizacjami wspierającymi Ukrainę, takimi jak Fundacja Ukraina, Zustricz czy Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza.

– Tworzymy optymalne warunki do rozpoczęcia i rozwoju z nami w Polsce własnego biznesu przez obcokrajowców – ułatwiamy im start, nie pozostawiamy bez wsparcia i opieki. Najliczniejszą grupę wśród franczyzobiorców, ponad 260 osób, stanowią obywatele Ukrainy. Pomaga im w tym bliskość kulturowa czy językowa, dzięki czemu z łatwością się integrują i dobrze się tu czują, a przy tym doskonale sobie radzą, prowadząc biznes z Żabką. Co więcej, wielu przedsiębiorców mieszkających w Polsce, którzy prowadzą już z nami swoje sklepy, poleca nas kolejnym rodakom – podkreśla Przemysław Kijewski, dyrektor ds. operacyjnych z Żabka Polska.

Najwięcej obywateli Ukrainy prowadzi swoje sklepy franczyzowe w Warszawie i Wrocławiu, dalej w Krakowie oraz Poznaniu. Zarządzają jednak także placówkami w mniejszych miejscowościach, jak Trzebnica, Bystra czy Czapury. Wśród nich są osoby zarówno z wyższym, średnim, jak i zawodowym wykształceniem. Ponad 70 proc. franczyzobiorców pochodzących z Ukrainy trafia do sieci z polecenia przedsiębiorców, którzy już wcześniej prowadzili z Żabką swój biznes. Poza wsparciem ze strony sieci w założeniu w Polsce działalności pomagają im także obowiązujące nad Wisłą przepisy, które otworzyły rynek pracy dla pracowników ze Wschodu.

Franczyza Żabka jest atrakcyjnym pomysłem dla osób zmotywowanych, o przedsiębiorczym podejściu, otwartych na rozwój, niezależnie od ich pochodzenia, wcześniejszego doświadczenia czy wykonywanego uprzednio zawodu.

– Moje początki w Polsce nie należały do najłatwiejszych – nie znałam języka, przyjechałam tu z dwójką dzieci, podczas gdy mąż musiał jeszcze wówczas zostać w Ukrainie. Aby jednak móc się rozwijać, trzeba nieraz zaryzykować, a przy tym należy wierzyć w siebie – podkreśla Iuliia Arustamova, która otworzyła swój sklep w Warszawie w grudniu 2021 r.

Kandydat na franczyzobiorcę musi przejść proces rekrutacji, w tym szkolenia oraz spełnić warunki formalne. W przypadku przedsiębiorców o innym obywatelstwie niż polskie, niezbędne jest dodatkowe zdanie egzaminu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.

Kolejnym istotnym aspektem jest posiadanie poręczycieli. Wszyscy kandydaci z i spoza UE, przebywający w Polsce krócej niż 2 lata, powinni mieć dwóch poręczycieli z polskim obywatelstwem (opcjonalnie jednego poręczyciela i wnieść kaucję w wysokości 25 tys. zł.) W przypadku osób, które przebywają w Polsce od co najmniej 2 lat, wymagany jest weksel z jednym poręczycielem z polskim obywatelstwem lub sam weksel oraz kaucja w wysokości 20 tys. zł. W takiej sytuacji niezbędne jest okazanie dokumentów potwierdzających legalny pobyt na terenie Polski przez ostatnie 24 miesiące, w postaci paszportu z wizą lub Karty Pobytu. Ważnym elementem, w przypadku kandydatów spoza UE bez polskiego obywatelstwa, jest także okazanie dokumentów w postaci np. zezwolenia na pobyt stały czy zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Wszystkich starających się o otwarcie Żabki, niezależnie od pochodzenia, obowiązuje ten sam, czyli wynoszący ok. 5 tys. zł, wkład własny na start i rejestracja własnej jednoosobowej działalności gospodarczej.

Na start nowi przedsiębiorcy otrzymują lokal, który jest wyremontowany przez sieć i zaadoptowany pod potrzeby sklepu. Placówka jest również zatowarowana i wyposażona w m.in.: meble chłodnicze, piece, regały ekspozycyjne oraz drukarkę czy komputer z zainstalowanym systemem magazynowo-ksiegowym, ułatwiającym zarzadzanie oraz składanie zamówień. Od samego początku prowadzący sklepy mogą zaoferować swoim klientom szeroki asortyment produktowy i pakiet usług dodatkowych, a także ofertę strefy kawiarnianej Żabka Café.

Franczyzobiorcy Żabki rozwijają się także finansowo. W okresie styczeń-maj 2023 r. ponad 77% z nich w skali kraju osiągnęło miesięczny przychód wynoszący co najmniej 24 tys. zł. Każdy nowy przedsiębiorca rozpoczynający obecnie współpracę ma możliwość otrzymania dodatkowego benefitu w wysokości 15 tys. zł. Wszyscy są jednocześnie objęci ubezpieczeniem „Polisa na biznes”, chroniącym ich przed ewentualnym niepowodzeniem i zakończeniem współpracy z siecią z ujemnym wynikiem finansowym.

By ułatwić wdrożenie się w obowiązki nowym partnerom biznesowym, sieć w ramach platformy szkoleniowej udostępnia samouczek języka polskiego. Dodatkowo przedsiębiorcy mogą rozwijać swoją wiedzę i kompetencje, korzystając z licznych szkoleń e-learningowych i bazy wiedzy. Jednocześnie, w procesie rekrutacji, obywatele Ukrainy otrzymują umowę franczyzy w ich ojczystym języku.

– Biznes z Żabką to była w moim przypadku szansa na rozwój na wielu płaszczyznach oraz okazja do zaspokojenia własnych ambicji i aspiracji zawodowych w Polsce. Dzięki temu podniosłam komfort życia swojej rodziny, a także zdobyłam stabilizację finansową. Wiem, że prowadzenie całkowicie samodzielnie biznesu jest dużym wyzwaniem i sporym ryzykiem. Współpracując z siecią Żabka, mogę liczyć na szerokie wsparcie. Mam poczucie bezpieczeństwa i partnerstwa, ale też rozwoju, bo to w końcu mój sklep – dodaje Iuliia Arustamova.