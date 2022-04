Cukiernia Sowa otwiera kolejny lokal we Wrocławiu

Cukiernia Sowa 27 kwietnia otworzy we Wrocławiu swój 165. lokal w Polsce. Będzie to jednocześnie 9. sklep tej sieci we Wrocławiu.

Autor: AW

Cukiernia Sowa otwiera kolejny lokal we Wrocławiu; fot. Cukiernia Sowa

Cukiernia Sowa we Wroclavii

Cukiernia Sowa otwiera nowy lokal w Centrum Handlowym Wroclavia.

- Otwieranie kolejnych cukierni jest nieodłącznie wpisane w strategię rozwoju naszej firmy. Mamy ogromny szacunek do produktów i przykładamy dużą wagę do ręcznej pracy, ale bardzo świadomie inwestujemy też w logistykę i odpowiednią flotę samochodów z chłodniami, co pozwala nam dostarczać nasze produkty zarówno do innych miast w Polsce, jak i za granicę! - mówi Michał Sowa, członek zarządu Cukierni Sowa Sp. z o.o.

Cukiernia Sowa: 165 lokali

Cukiernia Sowa to firma działająca od 1946 r., która obecnie zatrudnia ponad 1000 pracowników. Sieć obecna jest w 61 miastach, w których pod szyldem Sowy funkcjonuje 165 lokali.

W cukiernio-kawiarni Sowy we Wroclavii znajdziemy nie tylko słodkie wyroby i torty przygotowywane na bazie autorskich przepisów, ale też ofertę lunchową oraz pieczywo prosto z pieca.