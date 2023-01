Od 26.01 przy zakupie dwóch produktów z logo WOŚP, drugi produkt w niższej cenie, klienci nabędą 60 proc. taniej. Produkty można mieszać dowolnie. Promocją są objęte zarówno czapki z najnowszej kolekcji Biedronki z emblematem sieci i czerwonym serduszkiem, jak i pozostałe produkty z charakterystyczną grafiką orkiestrową: koszulki, skarpetki, termosy i zabawki. Oferta obowiązuje do najbliższej finałowej niedzieli handlowej 29.01 włącznie.

Czapki do kupienia tylko w Biedronce/ fot. mat. prasowe

WOŚP w liczbach

O tym, że w tym roku Orkiestra zbiera pieniądze na walkę z sepsą, już wiemy. Ale nie wiemy, że część z nich została już zebrana dzięki ofiarności klientów Biedronki. Co ciekawe, do tej pory największą jednorazową donację w wysokości 500 zł wpłaciła pani Maria robiąca zakupy w Biedronce w Skierniewicach, właśnie przy okazji tych zakupów, a pan Mariusz z Warszawy wsparł WOŚP aż 37 razy, przychodząc do Biedronki po swoje ulubione warzywa i owoce. Ale to jeszcze nic. Rekordzistą w sumie przekazanych Orkiestrze datków jest pan Jan z Bydgoszczy, który ofiarował dotąd kwotę aż 1050 zł, także w czasie regularnych zakupów w sklepach sieci.

W ciągu najbliższych dni będzie jeszcze łatwiej podzielić się dobrem z chorymi, a przy okazji trafić na superokazje zakupowe. W Biedronce ruszyła bowiem promocja, która umożliwi klientom większe zaangażowanie we wsparcie 31. Finału WOŚP. O co chodzi? Przy zakupie dwóch produktów z logo WOŚP (w ramach jednej transakcji) z kartą Moja Biedronka klienci otrzymają drugi, tańszy produkt z 60-proc. upustem. Na produkty obowiązuje dzienny limit 6 sztuk.

Czapki WOŚP w Biedronce

Czapki, które pomagają, z tegorocznej kolekcji występują w 10 różnych wzorach, których szeroka gama kolorystyczna spełni oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Wśród mężczyzn największą popularnością cieszy się model w stonowanych, klasycznych odcieniach czerni i szarości. Kobiety natomiast postawiły na intensywne kolory, najczęściej wybierając model różowo-turkusowy z żółtym pomponem. Czapka, mająca w składzie 50 % wełny z merynosa, doskonale izoluje od zimna, dbając o utrzymanie optymalnej temperatury ciała. Biedronka przekaże cały przychód ze sprzedaży czapki, z wyłączeniem należnego podatku VAT, na wsparcie walki z sepsą.

Od 02.01 we wszystkich sklepach sieci w całej Polsce dostępne są specjalne, zimowe czapki z emblematem Biedronki i czerwonym serduszkiem WOŚP w supercenie 14,99 zł. To czapki, które pomagają – całkowity przychód z ich sprzedaży, z wyłączeniem należnego podatku VAT, zostanie przekazany na wsparcie 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którego Biedronka jest po raz kolejny sponsorem głównym. Ekskluzywna kolekcja czapek jest dostępna wyłącznie w Biedronce. Czapki występują w 10 różnych wzorach - w 6 wariantach kolorystycznych w rozmiarach dla dorosłych oraz w 4 – dla dzieci. Mają w składzie 50% naturalnej wełny z merynosa, która jest delikatna w dotyku, doskonale izoluje od zimna, dbając o utrzymanie optymalnej temperatury ciała, a jednocześnie ma właściwości odprowadzania wilgoci na zewnątrz. Podobnie jak w ubiegłym roku zdecydowaliśmy się na czapkę, ponieważ chcieliśmy zaproponować klientom coś wyjątkowego, ale jednocześnie praktycznego, co stosunkowo często jest wymieniane w garderobie. Polacy entuzjastycznie przyjęli ubiegłoroczne czapki, dlatego mamy nadzieję, że nowa kolekcja, jeszcze bardziej kolorowa i odzwierciedlająca najnowsze trendy modowe, powtórzy sukces z ubiegłego roku - mówi Paulina Zając, dyrektorka kategorii w dziale zakupów sieci Biedronka

- W ubiegłym roku biedronkowe czapki okazały się prawdziwym hitem i w ciągu 3 tygodni nabyło je niemal pół miliona Polaków. Polacy w sposób naturalny przyjęli, że są one widocznym symbolem i identyfikacją wizualną wszystkich, którzy mają serce do pomagania. Mamy nadzieję, że tegoroczna kolekcja biedronkowych czapek znów będzie widoczna na ulicach Polski i że w ten sposób będziemy mogli wspólnie z klientami dodać jeszcze większą sumę do skarbca dobrych uczynków, z których słynie Orkiestra - zauważa Arkadiusz Mierzwa, dyrektor ds. komunikacji sieci Biedronka.





- Kolejny raz znajdziecie Państwo na półkach sklepowych Biedronki nasze piękne gadżety zaprojektowane specjalnie dla Biedronki. Podczas Finału chcemy wygrać z sepsą, ale także pragniemy wszystkim Państwu przekazać bardzo ważną wiadomość – „żyj zdrowo w zdrowym świecie”. Niech ten Finał będzie kolorowy i niech przypomina nam wszystkim o dbaniu o miejsca, w których żyjemy, mieszkamy i gdzie tworzymy tak piękne akcje jak nasz coroczny Finał. Wszystkim Państwu bardzo dziękujemy za wspieranie naszych działań - mówi z kolei Jerzy Owsiak, Prezes Zarządu Fundacji WOŚP.

Cel 31. Finału, czyli zbiórkę pieniędzy na walkę z sepsą, można wspierać w sklepach Biedronka w trakcie codziennych zakupów podczas transakcji w kasach samoobsługowych oraz liniowych. Datki można też wrzucać do zaprojektowanych specjalnie dla Biedronki puszek WOŚP, znajdujących się przy kasach.

Biedronkowe licytacje na WOŚP

Warto również pamiętać, że do 12 lutego trwają aukcje Biedronki na rzecz WOŚP. Na licytację trafiła profesjonalna sesja zdjęciowa dla psa lub kota zakończona publikacją zdjęcia na okładce kwartalnika "Pupilowe Sprawy" oraz zakupy z ekspertem Biedronki i voucherem o wartości 300 zł.

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się już w najbliższą niedzielę 29 stycznia, która jednocześnie jest niedzielą handlową. Wszystkie sklepy sieci Biedronka będą otwarte do godziny 21:00.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl