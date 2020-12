Czechy: Tłumy w sklepach w ostatnią niedzielę adwentu, ale w ramach limitów

W Czechach tradycje adwentu są widoczne w przestrzeni publicznej dopiero od około 20 lat - powiedział w rozmowie z PAP polski duchowny, ksiądz Zbigniew Czendlik. Wcześniej raczej ograniczały się one do parafii katolickich i gmin protestanckich. "Po 1989 roku zaczęto kopiować niemieckie i austriackie tradycje, w tym te obejmujące dekoracje i jarmarki" - mówi ks. Czendlik.

Duchowny podkreśla, że częścią adwentu w Czechach stały się akcje charytatywne. W Lanszkrounie we wschodniej części kraju, gdzie pochodzący z Brennej na Śląsku Cieszyńskim ks. Czendlik sprawuje od 1993 roku posługę, w okresie adwentu odbywają się koncerty i inne akcje charytatywne. W tym roku większość z nich została przeniesiona do internetu.

"Wydaje mi się, że dobroczynność w czasie adwentu staje się dla Czechów przejawem ich religijności" - zauważa ks. Czendlik. Podobnie na adwent i swoich współwyznawców patrzy także dyrektor Akademii Ewangelicznej Tomasz Biniovec.

"Tradycja pomagania i dzielenia się z innymi jest bardzo silna. To nie tylko koncerty organizowane w tym roku, ale także bezpośrednia pomoc dla bezdomnych i biednych" - powiedział w rozmowie z PAP. Podkreślił, że to przesłanie jest w Czechach bardzo aktualne i nie zaciera go postępująca komercjalizacja świąt, a także poprzedzającego je czasu adwentu.

Wiele koncertów i aukcji dobroczynnych odbywa się przez internetu, ale miasta nie znalazły sposobu na przeniesienie tam jednej z największej atrakcji adwentu - jarmarków. Większość takich imprez, które przynosiły zyski miejskim kasom, handlowcom, sprzedawcom i restauratorom odwołano jeszcze w listopadzie.

"Nie mamy wyjścia, nie zostało nam nic innego" - powiedziała PAP rzeczniczka prasowa firmy Taiko, Hana Tietze. Taiko, która od lat organizuje największe jarmarki w Pradze zrezygnowała w tym roku nawet z ustawienia na Rynku Starego Miasta tradycyjnej choinki. Ostatecznie drzewko zostało postawione przez firmę bezpośrednio związaną z magistratem, a o terminie zapalenia na nim światełek nie poinformowano publicznie, by uniknąć gromadzenia się tłumów.

"To najdziwniejszy adwent, jaki przeżywam. Zamiast +radosnego oczekiwania na narodzenie Pana+ mamy pełne przerażenia oczekiwanie na informacje o koronawirusie i o kolejnych decyzjach rządu" - powiedział PAP na Rynku Starego Miasta nauczyciel z Pragi Jaroslav Pilarz. "Tu wokół odświętnie przybranej choinki zawsze kłębił się tłum turystów, stragany jarmarku świątecznego przyciągały tysiące osób" - wspomina.