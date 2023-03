W ciągu 2022 roku sprzedaż sieci Biedronka w walucie lokalnej wzrosła o 24,1% (w euro sprzedaż osiągnęła 17,6 mld, 20,9% powyżej 2021 r.), przy LfL na poziomie 20,6%. W całym 2022 roku Dino miało 19.801,6 mln zł przychodów (wzrost o 48,2 proc. rdr), a wzrost sprzedaży LfL wyniósł 28,5 proc.

Analizujemy raporty finansowe za 2022 rok spółek: Dino i Jeronimo Martins

W IV kwartale sprzedaż LFL Biedronki wzrosła o 23,4 proc. W przypadku Dino było to 28,5 proc. (19,1 proc. rok wcześniej).

Biedronka zakończyła 2022 rok z siecią powiększoną o 145 sklepów w porównaniu do poprzedniego roku (157 otwarć i 12 zamknięć). Na koniec roku miała 3,395 sklepów. W 2022 r. Dino uruchomiło 344 nowe markety. Na koniec roku sieć posiadała 2156 sklepów, więc o 19% więcej w porównaniu do 2021 r.

W 2023 r. Biedronka otworzy ok. 130-150 nowych sklepów i zmodernizuje ok. 350 placówek. Dino podało, że zamierza zwiększyć liczbę sklepów o "niskich kilkanaście procent."

Obie sieci mocno podkreślają, że w związku z inflacją, konsumenci w Polsce stali się bardziej ostrożni, coraz częściej poszukując niskich cen. Obie mocno stawiają na zapewnienie kupującym niskich cen.

Jeronimo Martins, notowany na giełdzie w Lizbonie opublikował swój roczny raport w środę 22 marca. Spora część danych dotyczyła rynku polskiego, który jest największym dla spółki i gdzie działa sieć Biedronka, czyli lider handlu detalicznego w naszym kraju.

Dzień później swoje dane pokazało Dino. To szybko rozwijająca się sieć supermarketów, która coraz mocniej konkuruje cenami na polskim rynku handlu detalicznego. Spółka jest notowana na GWP i ostatnio weszła do TOP10 najwyżej wycenianych giełdowych sieci handlowych w Europie (Jeronimo Martins jest na 6. miejscu tego zestawienia).

Wyniki sprzedaży Biedronki

W ciągu roku sprzedaż sieci Biedronka w walucie lokalnej wzrosła o 24,1%, przy LfL na poziomie 20,6%. W euro sprzedaż osiągnęła 17,6 mld, 20,9% powyżej 2021 r. - podała grupa Jeronimo Martins w raporcie rocznym.

Jak czytamy w raporcie, dobre wyniki sprzedaży doprowadziły do ​​solidnego wzrostu EBITDA o 15,0% (+18,1% w walucie lokalnej), przy spadku marży o ok. 45 pp. do 8,8%.

W samym IV kwartale sprzedaż LfL Biedronki wzrosła o 23,4 proc. wobec wzrostu o 23,3 proc. w trzecim kwartale 2022 roku.

Sprzedaż i zyski Dino

W całym 2022 roku Dino miało 19.801,6 mln zł przychodów (wzrost o 48,2 proc. rdr), 1.837,9 mln zł EBITDA (wzrost o 44,6 proc. rdr) i 1.132,1 mln zł zysku netto (wzrost o 40,6 proc. rdr). Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w 2022 r. 28,5 proc. LfL w samym IV kwartale wyniósł 28,5 proc. (19,1 proc. rok wcześniej).

Dino Polska chce pokazać w 2023 r. silny dwucyfrowy wzrost sprzedaży LfL, choć może on być niższy niż w 2022 roku - podała spółka w raporcie rocznym.

Zysk netto grupy Dino Polska wyniósł w czwartym kwartale 2022 roku 328,2 mln zł - wynika z raportu rocznego spółki. Wynik EBITDA grupy wyniósł 518,5 mln zł. Przychody grupy za IV kwartał wyniosły 5,693 mld zł. Analitycy oczekiwali przychodów w wysokości 5,59 mld zł.

Ile nowych sklepów otworzy Biedronka w 2023 roku?

Biedronka zakończyła 2022 rok z siecią powiększoną o 145 sklepów w porównaniu do poprzedniego roku (157 otwarć i 12 zamknięć). Sieć przemodelowała 367 sklepów i otworzyła nowe centrum dystrybucyjne. Na koniec roku Biedronka miała 3,395 sklepów.

Jeronimo Martins, właściciel m.in. sklepów Biedronka, przewiduje na ten rok plan inwestycyjny w podobnej wysokości jak w 2022 roku (z czego ok. 45 proc. w Polsce). W 2022 roku nakłady inwestycyjne grupy Jeronimo Martins wyniosły 1,013 mld euro, z czego 48 proc. (485 mln euro) zainwestowano w Biedronce.

W 2023 r. Biedronka otworzy ok. 130-150 nowych sklepów i zmodernizuje ok. 350 placówek.

Nowe sklepy Dino 2023

Jak wynika z raportu rocznego, w 2020 r. otwarto 255 sklepów, a na koniec roku sieć liczyła 1473 placówki. W 2021 otwarto 343 lokale i powiększono sieć do 1815 sklepów. Jak podano w raporcie rocznym, w 2022 r. Dino kontynuowało rozwój geograficzny sieci, uruchamiając 344 nowe markety. Na koniec roku sieć posiadała 2156 sklepów, więc o 19% więcej w porównaniu do 2021 r.

- W rozwój zainwestowaliśmy 1,4 mld zł, a skumulowana wartość nakładów inwestycyjnych Dino Polska za ostatnich 5 lat zwiększyła się do 5,4 mld zł. Równocześnie stworzyliśmy 5 tys. nowych miejsc pracy w 2022 r. i 24,3 tys. w latach 2018-2022, umacniając się w gronie ważnych podmiotów polskiej gospodarki - podał cytowany w raporcie Michał Krauze, członek zarządu i dyrektor finansowy Dino Polska.

Michał Krauze przyznał w liście do akcjonariuszy, że spółka zamierza zwiększyć liczbę sklepów o "niskich kilkanaście procent."

- Z większą ostrożnością niż dotychczas będziemy jednak podchodzić do finansowania zewnętrznego w związku z wysokimi stopami procentowymi, oraz do procesu wyboru nowych lokalizacji i budowy sklepów, by minimalizować wpływ inflacji na nasze koszty rozwoju - powiedział.

Jak czytamy w raporcie, planowane nakłady inwestycyjne na 2023 r. to około 1,3 mld zł, na co w głównej mierze, oprócz rozwoju sieci sklepów, złożą się wydatki na zaplecze logistyczne oraz na rozbudowę zakładu mięsnego Agro-Rydzyna i budowę mniejszego zakładu rozbioru mięsa w innym regionie Polski.

Ostrożni konsumenci. Biedronka chwali polski rząd za walkę z inflacją

Grupa Jeronimo Martins wskazuje, że inflacja cen żywności pozostaje wysoka i pojawiają się dopiero wczesne oznaki jej wyhamowania.

- W Polsce inflacja żywności rosła przez cały rok, osiągając średnio 15,4% w 2022 r. Wraz ze wzrostem cen konsumenci stają się coraz bardziej ostrożni, coraz częściej poszukując niskich cen. Konsumpcja żywności wzrosła powyżej inflacji, czemu sprzyjali uchodźcy z Ukrainy w Polsce oraz działania podjęte przez polski rząd w celu złagodzenia skutków wzrostu cen żywności i energii oraz wzrostu stóp procentowych - napisano w raporcie.

Potwierdzono, że Biedronka wywiąże się z obietnicy marki, stawiając na pierwszym miejscu niskie ceny.

Dino - konsument ostrożniej robi zakupy

W minionym roku Dino inwestowało w ceny.

- W związku z istotną inflacją cen, po których jako sieć nabywamy produkty od ich producentów, w celu zamortyzowania skutków skali podwyżek dla konsumentów, staraliśmy się ograniczać wzrosty cen sprzedaży oraz organizować wiele atrakcyjnych promocji" - mówił cytowany w raporcie Michał Krauze.

Jak poinformował na telekonferencji z akcjonariuszami po opublikowaniu raportu, spółka spodziewa się w 2023 roku nadal wysokiej presji inflacyjnej wpływającej na marżę brutto na sprzedaży. Jak wskazał, widać, że konsument jest bardziej wrażliwy cenowo i ostrożniej robi zakupy.

Podkreślił, że spółka cały czas pracujemy nad asortymentem i promocjami, by konsument wybierał Dino.

Czy Dino i Biedronka wypłacą dywidendę?

Rada dyrektorów Jeronimo Martins proponuje, by na dywidendę trafiło 0,55 euro na akcję.

Dino nie wypłaci dywidendy kolejny rok z kolei. Podobnie jak we wcześniejszych latach, w 2023 r. spółka zamierza przeznaczać całość wypracowywanych zysków na nowe otwarcia sklepów.

