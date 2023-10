Kolorowe pudełka z 24 okienkami, za którymi skrywają się słodkie przekąski. Kalendarze adwentowe, które umilają odliczanie czasu do świąt Bożego Narodzenia, pojawiły się już w salonach Empiku. Ten popularny produkt coraz częściej zawiera nie tylko czekoladki, ale także kosmetyki, świeczki, a nawet skarpetki.

W Empiku można już nabyć kalendarze adwentowe/Fot. Empik

Jakie niespodzianki kryje kalendarz adwentowy?

Kiedyś kalendarze adwentowe dostawały przede wszystkim dzieci. Schowane w kolorowych pudełkach słodkości miały pomóc odliczać czas, który pozostał do Świąt Bożego Narodzenia. Popularność tych sezonowych gadżetów nie maleje, a w sprzedaży pojawiają się produkty przybierające oryginalne formy, w których można znaleźć zaskakującą zawartość: od kosmetyków i świec zapachowych po skarpetki. Ta różnorodność sprawia, że tym wyjątkowym kalendarzem można obdarować nie tylko najmłodszych konsumentów, ale także osoby dorosłe, a nawet ukochane zwierzaki domowe.

Słodkie propozycje specjalnie dla łasuchów

Tradycyjne kalendarze ze słodkościami kryją w okienkach nadziewane pralinki, żelki, cukierki. Ale nie tylko. Dostępna wyłącznie w salonach Empiku jest wersja Anton Berg przygotowana specjalnie dla osób pełnoletnich zawierająca czekoladowe buteleczki z alkoholem. Na uwagę zasługuje również kalendarz sygnowany przez firmę Lindt w białej, zimowej odsłonie. Dla amatorów herbaty ciekawą propozycją będzie opcja wyposażona w torebki English Tea Shop czy Adalbert’s.

Nie tylko czekoladki. Co jeszcze umili czas oczekiwania na Święta?

Produkty do pielęgnacji, perfumy, akcesoria do makijażu – wśród propozycji dostępnych w Empiku można znaleźć bogaty wybór kalendarzy z zawartością renomowanych marek, tj. Baylis & Harding czy The Somerset Toiletry Co. W asortymencie nie brakuje również propozycji dla mężczyzn, czyli kalendarzy adwentowych, w których można znaleźć m.in narzędzia do majsterkowania, skarpetki i różnego rodzaju gadżety. Kalendarze dostępne w Empiku mają nie tylko interesującą zawartość, ale także oryginalną formę w kształcie dziadka do orzechów, drewnianej szopki czy piramidy z prezentów.

Harry Potter i Psi Patrol. Kalendarze z bajkowymi motywami

Produkty przygotowane z myślą o najmłodszych klientach ozdobione są motywami z popularnych bajek i filmowych opowieści takich jak Pokemony, Harry Potter, Star Wars, Marvel, Psi Patrol, Minecraft, Roblox czy Barbie.

Ciekawą alternatywą dla tradycyjnych kalendarzy są pudełka zawierające w środku 24 książeczki z historiami dla dzieci. Na półkach nie zabraknie również bardzo popularnych wariantów z Lego oraz Funko.

W Empiku można kupić nawet kalendarz adwentowy dla psa/Fot. Empik

Wśród tegorocznych propozycji Empiku znalazły się również kalendarze adwentowe dla… czworonogów.

