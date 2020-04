Część marketów Dino będzie czynna całą dobę

Markety Dino od 15 kwietnia będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 06:00 do 24:00, w soboty w godzinach od 06:00 do 23:30, a w niedziele handlowe – w godzinach od 8:00 do 21:00.