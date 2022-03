Czesi pokochali zakupy w Biedronce. Co kupują najczęściej oni i inni nasi sąsiedzi?

Program lojalnościowy Moja Biedronka ma już ponad 11,8 miliona aktywnych użytkowników. Od roku mogą z niego korzystać również użytkownicy zagranicznych numerów telefonów z sąsiednich krajów. Obecnie z karty Moja Biedronka najaktywniej korzystają Czesi. Ukraińcy i Litwini ich gonią, a Niemcy i Słowacy na razie są tuż za podium.

Autor: AK

Data: 31-03-2022, 13:06

Na zakupy do Biedronki najczęściej przyjeżdżają Czesi/ fot. AK

Biedronka przeanalizowała wybory konsumenckie zagranicznych klientów. Okazuje się, że każda nacja ma ulubione produkty, po które jej przedstawiciele wybierają się na zakupy w polskiej sieci.

Chociaż zdecydowaną większość posiadaczy karty Moja Biedronka stanowią klienci z polskimi numerami telefonów, to od kwietnia 2021 roku przybywa także użytkowników z zagranicy. To wtedy Biedronka umożliwiła rejestrację kart MB na numery z Litwy i Niemiec, następnie w październiku umożliwiła to Ukraińcom, Czechom i Słowakom.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Co kupują nasi sąsiedzi?

Analitycy sieci sprawdzili, jak wyglądają preferencje zakupowe przedstawicieli tych 6 krajów na podstawie 3 ostatnich miesięcy. Ponadnarodowe porozumienie panuje w kwestii pieluch Dada, ale odnaleźć można również specyficzne preferencje.

Czesi są amatorami ryb morskich m.in. śledzi oraz makreli wędzonej, często kupują pieluchy Dada, a także sery pleśniowe typu Camembert.

Ukraińcy doceniają pieluchy Dada, polskie masła, śmietany i mleko, często wybierają wędliny oraz świeże mięso wieprzowe. Jest też znacząca grupa miłośników śledzia po kołobrzesku.

Litwini stawiają na proste i sprawdzone rozwiązania: np. żeberka BBQ wolno gotowane, piwa oraz alkohole wysokoprocentowe.

Niemcy wpadają do sklepów sieci Biedronka po mięso, mięso i jeszcze raz mięso. Kupują m.in. kiełbasę (szczególnie białą) i szynki, ale lubią też deser w postaci ciast z Biedronki

Słowacy szukają przede wszystkim nabiału. Interesują ich: masło i mleko Mleczna Dolina, a także pieluszki Dada

Coraz więcej cudzoziemców z polskimi numerami telefonów

- Należy zwrócić uwagę, że wiele osób z zagranicy korzysta z polskich numerów telefonów z racji tutejszego miejsca zamieszkania, więc te dane dotyczą głownie tych, którzy do tej pory stale przekraczali granicę z myślą o zakupach w Biedronce. Cieszymy się, że Biedronka jest coraz popularniejsza w sąsiednich krajach – komentuje Jakub Mazur, młodszy menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w sieci Biedronka

Wśród zagranicznych numerów przypisanych do kart Moja Biedronka najwięcej w nich jest aktualnie czeskich (41%), ukraińskich (25%) i litewskich (18%). Jednocześnie, w lutym i marcu zauważalnie wzrosła liczba nowych aktywacji kart Moja Biedronka przypisanych do numerów telefonów z Polski (odpowiednio: 20% i 15% więcej, niż średnio w ostatnich trzech miesiącach 2021 roku). Z dostępnych publicznie informacji wynika, że wielu uchodźców z Ukrainy po przejściu granicy otrzymuje polskie karty SIM. Oznacza to, że wspomniany przyrost rejestracji polskich numerów może mieć związek z wybuchem wojny w Ukrainie, ale też akcjami marketingowymi i promocjami, które prowadzi Biedronka (np. Wielka Loteria Wygraj Mieszkanie z Biedronką), ponieważ te zdarzenia są równoległe.