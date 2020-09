Członek zarządu Stokrotka na EEC: pandemia przyspieszyła nasz projekt kas samoobsługowych i e-commerce. Podwoimy liczbę kas

- Naszym priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa w tradycyjnym modelu robienia zakupów, bo wierzymy, że wizyta w sklepie spożywczym, gdzie można tradycyjną metodą wybrać produkty, to jednak podstawa na najbliższe lata. Dlatego wydaliśmy ponad 5 mln złotych ekstra na zapewnienie bezpieczeństwa w sklepach dla klientów i pracowników – mówił Krzysztof Trojanowski.

Wskazał też, że Stokrotka bardzo szybko przystosowała się do warunków pandemii i wdrożyła też kanał dystrybucji e-commerce. - Nasze projekty przyspieszyły i szybko je wdrożyliśmy np. przyspieszyliśmy w ostatnich miesiącach uruchomienie kas samoobsługowych i obecnie w 43 sklepach mamy ponad 100 kas, które cieszą się bardzo dużą popularnością. Tę wielkość jeszcze podwoimy do końca I kw. 2021 roku i to nie będzie nasze ostatnie słowo, bo takie są trendy – mówił członek zarządu Stokrotki.

- Jeśli chodzi o klasyczny e-commerce, to wdrożyliśmy go bardzo szybko, w ciągu pierwszego miesiąca i teraz w 100 sklepach w Polsce jest możliwość zamówienia towarów i odebrania w sklepie, zaś w kilkunastu sklepach startuje pilotaż e-commerce z dowozem. Na pewno ta forma z odbiorem w sklepie i dowozem do klienta będzie kontynuowana - dodał.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.