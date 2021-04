Firmy handlowe wskazują na trudności funkcjonowania związane z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej.

Rosną obawy przedsiębiorstw handlowych związane z dostosowaniem się do istniejących i planowanych regulacji prawnych.

Małe firmy handlowe niepokoi nasilająca się konkurencja ze strony przedsiębiorstw wykorzystujących narzędzia cyfrowe.

- Wyniki badań PIE pokazują, że w czasach pandemii COVID-19 firmy handlowe obawiają się również skutków zapowiadanych nowych regulacji prawnych oraz problemów wynikających z trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl dr Urszula Kłosiewicz-Górecka z Zespołu Foresightu Gospodarczego w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

Oto cztery obawy firm handlowych:

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

1. Niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej

- Według badania koniunktury GUS, w lutym br. tylko 4,2 proc. przedsiębiorstw handlu detalicznego deklarowało, że nie napotyka na problemy w prowadzeniu bieżącej działalności. Natomiast przedsiębiorstwa zgłaszające bariery, najczęściej wskazują na trudności funkcjonowania związane z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (61,6 proc. w lutym br., wobec 31,9 proc. w analogicznym miesiącu 2020 r.) oraz wysokie koszty zatrudnienia (54,1 proc. w lutym br., 61,0 proc. przed rokiem), trudne do ponoszenia, gdy firma nie ma możliwości lub w jedynie ograniczonym zakresie może prowadzić swoją działalność - tłumaczy ekspertka.

- Z badania BIG InfoMonitor wynika, że dla 47 proc. firm negatywne skutki pandemii to spadek sprzedaży, dla 18 proc. to zahamowanie rozwoju i dezorganizacja działalności przedsiębiorstwa, a dla 10 proc. firm to wzrost kosztów (10 proc.), wynikający m. in. z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego. Skutki te szczególnie silnie odczuwają mikro i małe przedsiębiorstwa oraz firmy handlowe, które najmocniej dotknął lockdown, takie jak centra handlowe, sklepy odzieżowe i obuwnicze - dodaje.

2. Obawa przed nowymi regulacjami prawnymi

Zdaniem dr Urszuli Kłosiewicz-Góreckiej rosną obawy przedsiębiorstw handlowych związane z dostosowaniem się do obostrzeń dla biznesu oraz istniejących i planowanych regulacji prawnych.

- Najczęściej wymienianymi są czasowe zamknięcie galerii handlowych, podatek od sprzedaży detalicznej, projekt Ustawy o przeciwdziałaniu wykorzystywania przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Skrócenie terminów płatności do 30 dni może postawić małe firmy handlowe przed groźbą niewypłacalności - mówi.

- Przedsiębiorstwa wymieniają też rosnące koszty związane z ochroną środowiska. W marcu 2019 r. została zatwierdzona przez Parlament Europejski Dyrektywa Plastikowa (The Single- Use Plastics Directive) stanowiąca szereg przepisów, stopniowo wycofujących nieprzetwarzalny plastik z obrotu na terenie krajów UE. W badaniu PIE z listopada 2020 r. 41 proc. firm handlowych zgłaszało obawy związane z koniecznością ponoszenia kosztów związanych z ochroną środowiska, w tym potrzebą utylizacji odpadów i prowadzenia racjonalnej gospodarki opakowaniami - tłumaczy przedstawicielka PIE.

3. Niekorzystna sytuacja ekonomiczna

- Przedsiębiorstwa handlowe niepokoi również to, czy zdołają utrzymać płynność finansową w warunkach utrzymujących się restrykcji wobec biznesu i czasowo ograniczonej w niektórych branżach handlowych możliwości sprzedaży produktów i usług - mówi dr Urszula Kłosiewicz-Górecka.

Tłumaczy, że wyniki marcowego monitoringu przedsiębiorstw PIE i BGK wskazują, że mimo trudnej ekonomicznej sytuacji wielu przedsiębiorstw handlowych, sytuacja ekonomiczna w sektorze handlu jest lepsza niż można było przypuszczać na podstawie nastrojów przedsiębiorców. W lutym 57 proc. firm deklaruje płynność finansową zapewniającą funkcjonowanie powyżej trzech miesięcy, 29 proc. firm ma według samooceny płynność finansową na dwa do trzech miesięcy, a 11 proc. przez jeden miesiąc. Jedynie 3 proc. firm handlowych zgłasza, że nie posiada wystarczającej płynności finansowej na funkcjonowanie nawet przez miesiąc. Są to firmy, których byt jest zagrożony.

4. Nasilająca się konkurencja ze strony przedsiębiorstw wykorzystujących narzędzia cyfrowe

- Małe firmy handlowe niepokoi nasilająca się konkurencja ze strony przedsiębiorstw wykorzystujących narzędzia cyfrowe. O ile w 2019 r. 40 proc. mikrofirm dostrzegało, że jest to duża lub nawet bardzo duża bariera w działalności przedsiębiorstwa handlowego, to w 2020 r. już ponad połowa firm (53 proc.) podzielała ten pogląd. Pandemia sprawiła, że część firm handlowych, która nie wykorzystywała nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych i nie uruchomiła sprzedaży online, praktycznie została pozbawiona możliwości kontaktów z klientami i sprzedaży swoich produktów i usług - podsumowuje ekspertka.