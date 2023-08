15 sierpnia wypada w tym roku we wtorek. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Obchodzimy wtedy dwa święta - kościelne i wojskowe. Które sklepy będą czynne 15 sierpnia?

Długi weekend sierpniowy 2023: jak będą czynne sklepy? fot. shutterstock

Które sklepy będą otwarte 15 sierpnia?

15 sierpnia, we wtorek, wypada Święto Wojska Polskiego. Jest to święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obchodzone na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Wprowadzono je ustawą Sejmu w 1992 roku. Święto to przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, ponieważ 15 sierpnia jest również liturgicznym świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, dla którego ustawodawca wprowadził wolne.

15 sierpnia 2023. Które sklepy będą zamknięte?

Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, zamknięte są galerie i parki handlowe oraz sklepy, w których zatrudnieni są pracownicy. Nie zrobimy więc zakupów w takich sklepach jak Lidl, Biedronka, Netto, Dino, Aldi oraz w hipermarket sieci Carrefour i Kaufland.

Sklepy Biedronki czynne dłużej

Od czwartku, 10.08, do soboty, 19.08, sklepy sieci Biedronka będą czynne dłużej, z czego ponad 3000 placówek funkcjonować będzie do 23:00 lub dłużej. W tych dniach na klientów czekają specjalne sierpniowe rabatogodziny, dzięki którym zakupy od 20 do 23:30 będą jeszcze korzystniejsze. W niedzielę, 13.08 oraz we wtorek, 15.08 sklepy pozostaną zamknięte.

Czy 15 sierpnia można zrobić zakupy?

W niektórych miejscach będzie jednak można zrobić zakupy spożywcze. Między innymi w dni ustawowo wolne od pracy handel detaliczny mogą prowadzić rolnicy. Czynne są też wtedy piekarnie, cukiernie i lodziarnie. Żywność można też nabyć na wielu stacjach paliw oraz w całodobowych sklepach samoobsługowych.

15 sierpnia 2023. Jak będzie czynna Żabka?

Ustawodawca dopuszcza też otworzenie sklepu w święta, jeśli "handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek". A takich sklepów jest sporo. Między innymi większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek.

Także sklepy Intermarché są prowadzone przez niezależnych przedsiębiorców, którzy sami decydują o godzinach otwarć poszczególnych placówek i dostosowują je do lokalnych warunków. Podobnie godziny działalności placówek partnerskich Grupy Chorten uzależnione są od indywidualnej decyzji właścicieli sklepów. Również decyzja o otwarciu franczyzowych sklepów Carrefour Express pozostaje w gestii franczyzobiorców.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl