18 grudnia to ostatnia niedziela przed wigilią i świętami Bożego Narodzenia w tym roku. Czy w niedzielę 18 grudnia zrobimy zakupy i czy sklepy są otwarte? Jakie sklepy będą czynne 18.12.2022?

Sklepy otwarte 18 grudnia. Czy 18.12 to niedziela handlowa? | fot. Shutterstock

18 grudnia 2022 - czy sklepy będą otwarte w niedzielę?

Niedziela 18 grudnia 2022 roku to ostatnia niedziela przed wigilią i świętami Bożego Narodzenia 2022. 18 grudnia to niedziela handlowa i będzie można zrobić zakupy. Większość sklepów 18.12.2022 będzie otwarta. W grudniu 2022 zrobimy zakupy w dwie kolejne niedziele, pierwsza z nich to właśnie niedziela 11 grudnia, a kolejna - 18 grudnia.

Sklepy czynne 18 grudnia. W jakich godzinach są otwarte?

Standardowe godziny otwarcia sklepów w niedziele handlowe zależą od regulacji poszczególnych sieci. Większość sklepów każdej z nich jest otwarta w godzinach podanych poniżej, ale zdarzają się wyjątki. Godziny otwarcia dla sklepów w poszczególnych lokalizacjach najlepiej sprawdzić bezpośrednio na stronach internetowych sieci.

Aldi - godziny otwarcia 11 grudnia - 9:00-20:00

Auchan - godziny otwarcia 11 grudnia - 8:00-21:00

Biedronka - godziny otwarcia 11 grudnia - 8:00-20:00

Carrefour - godziny otwarcia 11 grudnia - 10:00-18:00

Dino - godziny otwarcia 11 grudnia - 8:30-20:00

Kaufland - godziny otwarcia 11 grudnia - 9:00-20:00

Lidl - godziny otwarcia 11 grudnia - 8:00-20:00

Netto - godziny otwarcia 11 grudnia - 8:00-20:00

Stokrotka - godziny otwarcia 11 grudnia - 8:00-20:00





Sklepy otwarte 18 grudnia. Czy Żabka będzie czynna?

18 grudnia otwarta będzie większość sklepów, także osiedlowych i franczyz. Większość Żabek, sklepów Carrefour Express czy Freshmarket będzie zatem otwarta w niedzielę 18.12.

Sklepy te jednak mogą mieć jednak zmienione godziny otwarcia w stosunku do zwykłych handlowych dni.

Niedziele handlowe w 2022 roku

Ustawa o zakazie handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 roku. Zgodnie z nią w całym 2022 roku wypada jedynie 7 niedziel handlowych. Po jednej niedzieli handlowej mamy do dyspozycji w styczniu, czerwcu, sierpniu. Dwie niedziele handlowe są w tym roku w kwietniu i grudniu.

Następna niedziela handlowa wypada 11 grudnia, sklepy będą otwarte także w kolejną niedzielę - 18 grudnia.

Kogo nie obowiązuje zakaz handlu w niedziele?

Od zakazu handlu w niedziele obowiązują wyjątki, a ustawodawca stworzył listę placówek, jakie mogą być otwarte w każdą niedzielę.

W ustawie przewidziano także katalog 32 wyłączeń. Zakaz handlu w niedziele nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym łamaniu ustawy - kara ograniczenia wolności.

Sklepy i placówki otwarte w niedziele niehandlowe to m.in.:

sklepy (tylko w sytuacji gdy sprzedawcą będzie właściciel albo w formie nieodpłatnej pracy członkowie jego najbliższej rodziny)

stacje paliw

sklepy i placówki na dworcach

kwiaciarnie

apteki

piekarnie i cukiernie

restauracje, kawiarnie, puby



