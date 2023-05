Kinga Marczak, pełnomocnik zarządu do spraw handlu w Grupie Personnel Service w rozmowie z Portalem Spożywczym wskazuje, że waloryzacja 500+ to jednocześnie odpowiedź na rosnące ceny, jak i czynnik proinflacyjny.

Czy program 800+ może mieć wpływ na aktywność zawodową kobiet? Kinga Marczak przypomina, że wprowadzenie 500+ wpłynęło na aktywność zawodową matek.

- Mogliśmy zaobserwować to na rynku i potwierdzały to statystyki. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Ibris, mniejsza aktywność kobiet zaczęła być widoczna w 2016 roku, gdy 40-55 tys. kobiet albo zrezygnowało z pracy albo przestało jej szukać. Później, w 2017 roku takich osób było już 90 tys. Biorąc pod uwagę wysoką inflację, z którą mamy obecnie do czynienia, zwiększenie świadczenia na dziecko do 800 zł nie powinno mieć już tak dużego wpływu na aktywność zawodową kobiet - podsumowuje pełnomocnik zarządu do spraw handlu w Grupie Personnel Service.