Handel

Tych dwóch sieci brakuje dziś na rynku. "Żałuję, że nie doczekały do tych czasów"

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 19-04-2023, 11:55

Żałuję, że Alma czy Piotr i Paweł nie doczekały do obecnych czasów. Byłoby to idealne miejsce dla produktów, które są inne, nowatorskie, wyróżniające się. One dziś często giną w supermarketowej masie, nie są odpowiednio eksponowane. Te sieci byłyby ich idealnym przeznaczeniem - mówi nam Tomasz Stamirowski, partner zarządzający Funduszu Avallon.

Czy Alma i Piotr i Paweł poradziłyby sobie dziś na rynku zdominowanym przez dyskonty? fot. PAP