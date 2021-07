Czy Amazon zaakceptuje kryptowaluty?

Wprowadzenie kryptowalut jako metody płatności, a potem emisja własnych tokenów. Takie są, według anonimowego źródła serwisu City AM, plany giganta handlu elektronicznego na najbliższą przyszłość - czytamy na bankier.pl.

Autor: dlahandlu.pl/Bankier.pl

Data: 27-07-2021, 09:40

Czy Amazon zaakceptuje kryptowaluty? / fot. unsplash

Pierwszym etapem wejścia giganta e-commerce w kryptowaluty ma być przyjmowanie płatności w bitcoinach. Nowość ma zostać wdrożona do końca tego roku, a impuls do zmian dał ponoć sam CEO przedsiębiorstwa. W kolejnym kroku obsługa kryptowalut zostanie rozszerzona o kilka innych czołowych tokenów. Źródło City AM wymienia m.in. ethereum i bitcoin cash. W 2022 r. Amazon może wyemitować własny token.

Doniesienia serwisu nie zostały na razie potwierdzone przez inne źródła i nie doczekały się komentarza Amazon.

