Czy Auchan opuści Rosję? Sieć nie pozostawia wątpliwości

Auchan nie planuje opuszczenia Rosji ani jakichkolwiek zmian jeśli chodzi o strategię działania na tym rynku. To odpowiedź na pogłoski o możliwości sprzedaży rosyjskiego biznesu przez francuską sieć.

Autor: AT

Data: 26-05-2022, 11:08

Auchan nie zamierza opuszczać rynku rosyjskiego. fot. shutterstock

Auchan nie opuści Rosji

Francuski detalista Auchan nie planuje zmiany swojej strategii obecności w Rosji ani struktury lokalnych operacji - poinformował Reuters.

Rosyjski oddział sieci Auchan zareagował w ten sposób na informacje lokalnych mediów, które zasugerowały, że francuska sieć może scedować kontrolę nad swoją działalnością w Rosji na inny podmiot.

Auchan działa w Rosji mimo inwazji na Ukrainę

Auchan, który zatrudnia w Rosji 30 tys. pracowników, ma 231 sklepów oraz biznes internetowy jest rzadkim przykładem zachodniej firmy kontynuującej działalność w tym kraju po tym, jak 24 lutego Moskwa wysłała tysiące żołnierzy na Ukrainę.

Pod koniec marca Auchan poinformował, że planuje utrzymać swoją obecność w Rosji, co skłoniło Ukrainę do wezwania do bojkotu sieci, ponieważ inne globalne marki zdecydowały się opuścić lub zawiesić swoją działalność w tym kraju.

Auchan nie planuje zmian w działalności w Rosji

- Główną misją Auchan Retail Russia jest dostarczanie ludności wysokiej jakości produktów w przystępnych cenach. Na chwilę obecną Auchan nie planuje żadnych zmian w swojej strategii ani w organizacji firmy jako całości – czytamy w oficjalnej odpowiedzi Auchan Rosja.

Przed wybuchem konfliktu na Ukrainie Auchan planował wydać ponad 20 miliardów rubli (340 milionów dolarów) na rozwój usług cyfrowych w Rosji do 2024 roku, aby zwiększyć sprzedaż online w obliczu zwiększonej konkurencji ze strony rywali.

Jak Auchan tłumaczy decyzję o pozostaniu w Rosji?

Przypomnijmy, że jeszcze pod koniec marca Auchan tłumaczył w oświadczeniu, że zamknięcie działalności w Rosji byłoby uznane za umyślne bankructwo prowadzące do wywłaszczenia, co tylko wzmocniłoby rosyjski ekosystem gospodarczo-finansowy.

Z kolei w kwietniu związkowcy z handlowej Solidarności wysłali pismo do prezesa Auchan Retail, w którym proszą go o zaprzestanie działalności sieci w Rosji.

Pod koniec kwietnia Ogólnopolski Bojkot Leroy Merlin wystosował petycję, w której domaga się dymisji zarządów sieci Leroy Merlin Polska i Auchan Polska. Powołuje się w niej na brak działań polskich oddziałów w sprawie prowadzenia biznesu obydwu sieci w Rosji oraz wcześniejszy apel pracowników obydwu sieci.