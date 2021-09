Czy cyfrowy sukces pogrąży klasyczne sklepy?

Sprzedaż online w Polsce w czasie pandemii bije rekordy. Sieci handlowe reagują na trendy rozwijając nowe modele sprzedaży omnichannelowej oraz zwiększają inwestycje w technologie. Czy cyfrowy sukces pogrąży klasyczne sklepy? Zastanawiali się nad tym paneliści debaty „Jak e-commerce zmienia handel”, która odbyła się podczas XI edycji Property Forum.

Uczestnicy debaty „Jak e-commerce zmienia handel”, fot. PTWP

E-sklepy próbują przenieść do zakupów online doświadczenie klienta z punktu stacjonarnego. Czy to możliwe?

Michał Górski, CEO, Schwitzke Górski uważa, że aktualnie obserwujemy dynamiczny proces nauki po obu stronach barykady.

- Kanały online i offline uczą się od siebie i czerpią z tej nauki korzyści. Projektując doświadczenie klienta w handlu stacjonarnym mamy możliwość wykorzystania wszystkich zmysłów. Mamy ścieżkę zakupową, analizujemy jak na konsumenta wpływa przestrzeń czy sprzedawca. W handlu online występują natomiast inne formy gratyfikacji. Dla mnie największa to konkretna wiedza o klientach, brak anonimowości. Na to się godzimy, by w zamian otrzymać ofertę jak najbardziej dopasowaną do naszych potrzeb. To jest wartość online’u. W internetowej przestrzeni testujemy różne rozwiązania, m.in. w jaki sposób personalizacja powinna być dopasowana do oczekiwań konsumenta, który przenosi do sieci doświadczenia ze sklepów fizycznych. Pomagają w tym technologie haptyczne (wykorzystujące mechaniczne komunikowanie się z użytkownikami poprzez zmysł dotyku przy użyciu zmieniających się sił, wibracji i ruchów), rozszerzona rzeczywistość, sztuczna inteligencja. Handel fizyczny także próbuje zidentyfikować klientów, by dostarczyć im spersonalizowaną ofertę na różnych etapach ścieżki zakupowej. W jaki sposób to zrobić? Dużo zależy od samej oferty, produktu. Do niech dobieramy odpowiednie technologie. Mocnym trendem może być social shopping, czyli łączenie społeczności połączonych wspólnym doświadczeniem zakupowym, co napędza ruch sprzedaży. Skupienie się na socjalnym aspekcie sprzedaży jest kluczem do sukcesu. Musimy coraz więcej wiedzieć o konsumentach, a potem budować społeczności wokół oferty - mówił ekspert.

