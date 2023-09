Handel

Czy drukowane gazetki promocyjne znikną ze sklepów?

Autor: oprac. JS

Data: 05-09-2023, 11:40

Stale rosnące koszty życia zmuszają nas do oszczędności. Przykładowo, aż 91% Polaków deklaruje, że ogranicza wydatki na żywność — wynika z badań BIG InfoMonitor. Co ciekawe, młode pokolenie, wychowane ze smartfonem w ręku, w poszukiwaniu promocji sięga po drukowane gazetki, które wydawałoby się, że powinny odchodzić w zapomnienie... I tak jest w innych krajach, ale jeszcze nie w Polsce. Czy jest to jednak nieuniknione?

Polacy częściej niż trzy lata temu przeglądają gazetki sieci handlowych. / fot. materiały prasowe Lidl