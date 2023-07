Receptą na sukces jest wygenerowanie wzrostu sprzedaży w sklepach naszych franczyzobiorców, zwiększenie liczby klientów kupujących w sklepach ODIDO oraz zwiększenie profitowości biznesu naszych franczyzobiorców - z Robertem Dąbkiem, Dyrektorem ds. Franczyzy w MAKRO Polska rozmawia rozmawia Olimpia Wolf.

Robert Dąbek, Dyrektor ds. Franczyzy w MAKRO Polska

Model franczyzowy może okazać się kluczowym czynnikiem wpływającym na sukces i rentowność sklepu.

Robert Dąbek, Dyrektor ds. Franczyzy w MAKRO Polska opowiedział o hitach sprzedaży i trendach, które zyskują na znaczeniu.

Po otwarciu sklepu w nowym koncepcie franczyzobiorca na bieżąco może liczyć na stałą pomoc dedykowanego opiekuna ze strony sieci ODIDO.

Otwarcie sklepu w modelu franczyzowym

Olimpia Wolf: Jak model franczyzowy może podnieść profitowość sklepu? Czy franczyza może faktycznie uratować sklep niezależny?

Robert Dąbek, Dyrektor ds. Franczyzy w MAKRO Polska: W dzisiejszym konkurencyjnym świecie handlu detalicznego, przedsiębiorcy poszukują różnych sposobów na zwiększenie profitowości swoich sklepów. Jednym z nich jest model franczyzowy, który może okazać się kluczowym czynnikiem wpływającym na sukces

i rentowność sklepu. Ale czy franczyza może faktycznie uratować sklep niezależny?

Przedsiębiorca, który decyduje się na otwarcie franczyzowego sklepu, korzysta z renomy i rozpoznawalności marki, co przyciąga klientów i buduje zaufanie na rynku. Klienci często mają większe zaufanie do sklepów franczyzowych, takich jak ODIDO, ponieważ marka jest już znana i cieszy się dobrą reputacją. To może prowadzić do zwiększenia w sklepie liczby kupujących klientów, zwiększenia sprzedaży, a w rezultacie – większych zysków. Dzięki wspólnym zakupom, dostawcom i negocjacjom cenowym franczyzobiorca może osiągnąć niższe koszty zaopatrzenia. Sklep może oferować konkurencyjne ceny, przy jednoczesnym utrzymaniu korzystnych kosztów zakupu. Ponadto koszty marketingu i reklamy mogą być również rozłożone pomiędzy wszystkimi sklepami franczyzowymi, co daje większą siłę nabywczą i możliwość prowadzenia bardziej efektywnych kampanii.

Franczyzobiorca otrzymuje od MAKRO również kompleksowe wsparcie, takie jak szkolenia, systemy operacyjne, narzędzia marketingowe i kontrolę jakości. Dzięki temu od początku swojej działalności może skupić się na tym, co jest dla niego najważniejsze i uniknąć błędów. To z kolei prowadzi do bardziej efektywnego zarządzania sklepem i osiągnięcia lepszych wyników finansowych. Właściciel sklepu otrzymuje gotowe rozwiązania i propozycje takie jak: układ kategorii na sali sprzedaży – floorplan, planogramy półek, czyli najlepsze ułożenie produktów na półkach oraz wsparcie zespołu otwarciowego na czas przebudowy. Nasze rozwiązania zostały przetestowane na rynku, są sprawdzone i przynoszą wymierne korzyści.

Przystąpienie do sieci ODIDO daje przedsiębiorcy możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy z innymi franczyzobiorcami podczas Rad Franczyzowych, którzy działają w tej samej branży. Można uczyć się od siebie nawzajem, dzielić najlepszymi praktykami i unikać popełniania tych samych błędów. Wspólnota franczyzowa może stanowić cenne źródło wsparcia, inspiracji i motywacji dla przedsiębiorcy.

Tak więc franczyza jest rozwiązaniem, które zwiększa szanse na sukces i wzrost profitowości sklepu. Jednak nie można zapominać o indywidualnym zaangażowaniu, umiejętnościach zarządzania i lokalnych warunkach rynkowych. Franczyza nie jest gwarancją sukcesu i nie rozwiąże wszystkich problemów sklepu niezależnego. Właściciel sklepu musi nadal podejmować dobre decyzje, angażować się w prowadzenie biznesu i dostosowywać do zmieniających się potrzeb klientów.

Marki własne - tańsze alternatywy bez uszczerbku na jakości

Czy zauważają Państwo w ciągu ostatniego roku zmianę zamówień sklepów ODIDO?

Co obecnie jest hitem sprzedaży, jakie trendy zyskują na znaczeniu?

Główne zmiany, jakie zauważamy w zakupach i zamówieniach naszych klientów to przede wszystkim znaczący wzrost udziału sprzedaży produktów marki własnej, głównie z linii Fine Life. Jest oczywiste, że w obecnej sytuacji ekonomicznej, w dobie dużej presji inflacyjnej, konsumenci poszukują tańszych alternatyw, ale jednocześnie nie chcą rezygnować z dobrej jakości. Produkty naszych marek własnych idealnie odpowiadają na ich potrzeby, gdzie stosunek jakości do ceny jest na optymalnym poziomie.

Znaczący wzrost obserwujemy w kategorii kaw i słodyczy. Tutaj z pewnością znaczenie ma rozwój konceptu kącika kawowego w sklepach. W jego ramach wyposażamy sklepy ODIDO w ekspresy kawowe oraz jako MAKRO partycypujemy w część inwestycji. Ponadto nasi klienci mogą uzyskać preferencyjne warunki cenowe na zakup kawy i akcesoriów Rioba – naszej marki własnej w tej kategorii.

Zauważamy również rosnący trend sprzedaży mrożonek oraz lodów, na co znaczący wpływ ma nasz nowy program "Frozen", w ramach którego wyposażamy sklepy ODIDO

w nowoczesne, energooszczędne zamrażarki. Są one różnej pojemności, w formatach pionowym i poziomym, dzięki czemu franczyzobiorca może dobrać optymalne urządzenie do indywidualnych potrzeb swojej placówki.

Nasi partnerzy biznesowi aktywnie podążają za zmianami, jakie obserwujemy obecnie

w trendach zakupowych konsumentów, dostosowując asortyment do zmieniających się potrzeb. My jako MAKRO aktywnie ich w tym wspieramy, poprzez rozwój unikatowych konceptów oraz dostosowywanie oferty produktowej w naszych halach.

Nowy koncept sklepów ODIDO

Jaką strategię przyjmuje MAKRO Polska na najbliższe miesiące w zakresie rozwoju współpracy z placówkami handlowymi?

W ramach strategii współpracy z placówkami handlowymi MAKRO zamierza kontynuować wprowadzanie nowego konceptu sklepów sieci ODIDO. Receptą na sukces jest wygenerowanie wzrostu sprzedaży w sklepach naszych franczyzobiorców, zwiększenie liczby klientów kupujących w sklepach ODIDO oraz zwiększenie profitowości biznesu naszych franczyzobiorców.

Decydując się na współpracę z siecią, właściciel sklepu otrzymuje pełne wsparcie. Zespół doświadczonych ekspertów ODIDO w oparciu o doświadczenie i analizę lokalnego rynku, projektuje indywidualny floorplan (plan ułożenia sklepu wraz ze ścieżką zakupową klienta), przygotowuje planogramy, czyli rekomendację ułożenia asortymentu na półce, uwzględniając lokalność produktów i grupę docelową klientów kupujących w sklepach ODIDO. Zespół dba również o rozwój strefy impulsowej, która jest kluczowym elementem, ponieważ znajdują się tam produkty wysokomarżowe, przyczyniające się do wzrostu koszyka zakupowego.

W ramach franczyzy partnerzy ODIDO otrzymują dostęp do narzędzi digitalowych, ułatwiających prowadzenie biznesu, dużo korzystniejsze ceny zakupów, rabaty, wsparcie w doborze asortymentu i dedykowane konkursy. Otrzymują również szyld znanej marki, identyfikację wizualną placówki oraz wsparcie marketingowe. W przypadku modelu franczyzy, jaką jest ODIDO, łączone jest doświadczenie i niezależność franczyzobiorcy z najnowszymi trendami rynkowymi, analizowanymi przez zespół MAKRO, aby wspólnie osiągnąć sukces.

Po otwarciu sklepu w nowym koncepcie franczyzobiorca na bieżąco może liczyć na stałą pomoc dedykowanego opiekuna ze strony sieci ODIDO.

Dziękuję za rozmowę.

