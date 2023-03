Czy jedna z największych, ukraińskich sieci marketów i supermarketów wejdzie do Polski? Ekspertka PMR wymienia trzy możliwe scenariusze.

Silpo to jedna z największych wschodnich sieci handlowych o oryginalnym koncepcie/ fot. silpo.ua

Agnieszka Skonieczna, dyrektor działu retail w firmie badawczej PMR uważa, że ​​Fozzy Group, właściciel m.in. sieci Silpo, ma największe szanse na polskim rynku, jeśli zdecyduje się wejść na niego z mniejszymi, niszowymi formatami.

Jak ukraińska sieć może wejść do Polski?

Agnieszka Skonieczna, cytowana przez serwis allretail.ua uważa, że ​​uruchomienie w Polsce punktów sprzedaży detalicznej w formacie supermarket, takiego jak np. „Silpo”, będzie dużym wyzwaniem dla Fozzy Group. Po pierwsze, nie jest to obecnie format popularny w Polsce, gdzie z jednej strony rozwijają się sieci convenience, a z drugiej małe markety i dyskonty.

Duża skala - niskie ceny

Po drugie w Polsce pięć największych sieci handlowych kontroluje 45% sprzedaży, co utrudnia nowym firmom wejście na rynek. Zdaniem Agnieszki Skoniecznej "Silpo" może uruchomić kilka sklepów skierowanych do bardziej zamożnych konsumentów, co nie gwarantuje sukcesu na polskim rynku.

„Duża liczba Ukraińców w Polsce z jednej strony i przychylność Polaków z drugiej wciąż nie gwarantują sukcesu. W obliczu spadku dochodów i siły nabywczej najpopularniejsi będą ci detaliści, którzy zaoferują najkorzystniejszy stosunek ceny do jakości” – uważa ekspert PMR.

Wejście poprzez przejęcia

Drugą opcją, jaką może wybrać Fozzy Group, aby wejść na polski rynek, jest przejęcie działającej już w Polsce sieci sklepów. – Choć kryzys i niepewność wydają się sprzyjać transakcjom, to na polskim rynku spożywczym nie ma potencjalnych kandydatów do takiego przejęcia – mówi Agnieszka Skonieczna. Zdaniem eksperta, w tym obszarze Fozzy Group raczej nie będzie w stanie konkurować z silnymi formatami franczyzowymi już obecnymi na rynku. Teoretycznie możliwe jest, że Fozzy Group wchłonie dużą sieć działającą w Polsce, ale zdaniem Agnieszki Skoniecznej firma może nie być gotowa na tak duże wydatki.

Jest miejsce na sklepy specjalistyczne?

Ekspert PMR uważa, że ​​największe szanse powodzenia ma scenariusz trzeci, według którego Fozzy Group wchodzi do Polski na stosunkowo niewielką skalę, pojawiając się w kanale sklepów mniejszych formatów z oryginalną ofertą asortymentową. „Z jednej strony mogą to być sklepy nastawione na lokalność, regionalizm i produkty z Ukrainy. Z drugiej strony na rynku ukraińskim są już znane sklepy tematyczne. Uruchomienie takich obiektów wiąże się ze stosunkowo niewielkimi kosztami. A jeśli powstaną w dobrych lokalizacjach w największych miastach, będą miały szansę na sukces – mówi Agnieszka Skonieczna.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl