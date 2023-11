Chociaż większość z nas, bo 58 proc., za każdym razem lub zazwyczaj przed zakupem wybranego produktu sprawdza jego datę przydatności, to w dalszym ciągu mamy problem ze sposobem jej zapisu i tym, co się za nim kryje. Zdaniem aż 39 proc. konsumentów terminy „należy spożyć DO” oraz „najlepiej spożyć PRZED (końcem)” oznaczają to samo. Mimo że 37 proc. konsumentów jest świadomych różnicy w znaczeniu obu pojęć, jedynie co drugi z nich jest w stanie poprawnie wskazać ich definicje.

Jak wynika z raportu Netto pod tytułem „Zero Waste – badanie zachowań konsumenckich”, Polska jest czwartym unijnym krajem co do ilości marnowanej żywności. / fot. Netto.pl.

Rocznie w Unii Europejskiej marnuje się 59 mln ton żywności, co oznacza 131 kg na osobę.

Jak wynika z raportu Netto pod tytułem „Zero Waste – badanie zachowań konsumenckich”, Polska jest czwartym unijnym krajem co do ilości marnowanej żywności. Szacuje się, że rocznie wyrzucamy ponad 4 mln ton żywności. Najwięcej strat generują gospodarstwa domowe. Co wpływa na te statystyki?

– Niestety, na ilość jedzenia marnowanego na co dzień w Polsce wciąż znaczny wpływ ma niewiedza. Nie chodzi o to, żeby jeść produkty przeterminowane, ale o to, żeby nie wyrzucać tych, które nadal są dobre i bezpieczne. Okazuje się, że dla prawie 40 proc. badanych Polaków określenia, takie jak „należy spożyć DO” i „najlepiej spożyć PRZED’’ znaczą to samo. Jednocześnie aż 2 na 10 konsumentów od razu i bez zastanowienia wyrzuca produkt po terminie, nie sprawdzając, czy poprawnie zinterpretowało datę ważności, a 46 proc. deklaruje, że w przypadku części produktów, tych o mniejszej trwałości, też tak robi. Dlatego warto nie tylko stosować się do warunków przechowywania produktów czy umieć sprawdzać ich stan, ale przede wszystkim – poznać tę ważną różnicę – podkreśla Patrycja Kamińska, PR Manager Netto Polska.

Jak rozpoznać, czy produkt nadaje się jeszcze do spożycia, czy należy go już wyrzucić? Ważna różnica między PRZED a DO

„Najlepiej spożyć PRZED” stanowi podpowiedź dla konsumenta do jakiego momentu wybrany artykuł zachowuje pełnię swoich walorów smakowych i odżywczych, lecz po przekroczeniu tej daty nadal może zachowywać odpowiedni smak, fakturę i nie stanowić zagrożenia dla zdrowia. Oznaczane w ten sposób są np. konserwy, makarony czy mąki. „Należy spożyć DO” określa dzień, do którego należy spożyć dany produkt. Po tej dacie, która jest określana przez producentów żywności, produkt może nie być bezpieczny. Głównymi kategoriami produktów określanych w ten sposób są m.in. mięsa i nabiał.

- Znając definicje i różnice pomiędzy pojęciami „należy spożyć do” a „najlepiej spożyć przed” wiemy, w którym przypadku nie musimy automatycznie wyrzucać produktu przekraczającego podaną datę. Zamiast tego możemy sprawdzić szczelność opakowania, a po otwarciu sensorycznie ocenić walory produktu. Jeżeli okaże się, że np. wybrany makaron wciąż nadaje się do ugotowania i nic złego się z nim nie stało, nie tylko nie generujemy większej ilości odpadów, ale także oszczędzamy ­– mówi Patrycja Kamińska.

6 na 10 badanych sprawdza terminy przydatności podczas zakupów

Badanie zrealizowane na zlecenie Netto pokazuje, że tylko 22 proc. respondentów sprawdza regularnie daty przydatności do spożycia produktów posiadanych w swoich domach. 47 proc. respondentów robi to dopiero w momencie wykorzystania produktu, jednak 37 proc. badanych przyznaje, że w ogóle nie poświęca temu uwagi. Z kolei aż co piąta osoba wyrzuca produkt od razu, gdy identyfikuje, że data została przekroczona. Główne powody tego postępowania to obawa przed zatruciem pokarmowym (50 proc. wskazań) i brak zaufania do produktów „po dacie” (36 proc. wskazań). Co czwarty respondent wskazuje, że takie produkty są nieapetyczne, a 22 proc. przyznaje, że w tej sytuacji woli kupić produkt świeży.

Okazuje się, że 6 na 10 badanych sprawdza terminy przydatności już podczas zakupów. Częściej robią to kobiety (71 proc.), osoby robiące zakupy 2-4 razy w tygodniu (67 proc.) oraz mieszkańcy dużych miast (72 proc.). Sprawdzanie terminów ważności nie zależy ani od wieku, ani wielkości gospodarstwa domowego. Co ciekawe, aż 68 proc. osób sprawdzających terminy przydatności do spożycia produktów spożywczych, przebiera produkty na półkach, poszukując tych z dłuższą datą.

Większość badanych (69 proc.) deklaruje, że stara się osobiście ograniczać marnowanie żywności w swoim gospodarstwie domowym, najczęściej poprzez planowanie listy zakupów, prawidłowe przechowywanie jedzenia, ograniczanie wielkości zakupów do niezbędnych produktów, mrożenie, suszenie i przetwarzanie jedzenia czy wykorzystywanie resztek jedzenia do np. nowych dań.

Jak ratować żywność przed zmarnowaniem podczas zakupów?

Ograniczać marnowanie żywności można już podczas zakupów. W Netto można kupić produkty z kończącą się datą, tym samym ratując je przed zmarnowaniem. Znajdują się one w kilku miejscach w sklepie – w chłodniach czy na półkach z asortymentem. Miejsca te łatwo znaleźć, są specjalnie oznaczone plakatami z hasłem: Nie marnuję i zyskuję. Dodatkowo na produktach znajduje się żółta naklejka z nową, niższą, jeszcze atrakcyjniejszą ceną. Wszystko po to, by zachęcić klientów do zakupu tych produktów.

Według danych z tegorocznego raportu „Zero Waste – badanie zachowań konsumenckich”, już 26 proc. respondentów regularnie lub od czasu do czasu sięga po produkty ze zbliżającą się datą ważności. Wśród osób decydujących się na to rozwiązanie, najczęściej kupowany jest nabiał (53 proc.). Rzadziej wybierane są wędliny (28 proc.), produkty suche (także 28 proc.) i słodycze (26 proc.).

– Warto zauważyć, że oferując produkty ze zbliżającym się terminem przydatności sieć Netto stale napędza pozytywną synergię na rynku spożywczym. Dzięki temu rozwiązaniu, wspólnie z naszymi klientami przyczyniamy się do ograniczania marnowania żywności, reprezentując i promując postawę świadomej konsumpcji. – dodaje Patrycja Kamińska.

Sieć Netto, oprócz wyznaczenia specjalnych stref, zdecydowała się także na sprzedaż w niższej cenie warzyw i owoców pakowanych w siatki, wśród których jedna lub kilka sztuk uległo uszkodzeniu lub zepsuciu. Takie egzemplarze są usuwane, a cena pozostałych w opakowaniu zbiorczym jest odpowiednio obniżana. Dzięki temu produkt ma szansę być ponownie wykorzystany zamiast wyrzucony.

Od września 2023 r. wszystkie sklepy Netto korzystają z nowoczesnego systemu, który w oparciu o sztuczną inteligencję przewiduje poziom obniżek cenowych dla produktów ze zbliżającym się terminem przydatności do spożycia, sugerując cenę o największym potencjale dla sprzedaży danego produktu. Dzięki temu szanse na to, że zostanie on kupiony i zjedzony, zamiast trafić do kosza, zwiększają się.

Ważnym elementem działań jest także kontrola zatowarowania sklepów. Jest ona prowadzona w oparciu o wyniki sprzedaży, co daje możliwość na zoptymalizowanie dostępności artykułów w placówkach przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej ilości artykułów dostawnych dla klientów.

Sieć stawia również na edukowanie w zakresie niemarnowania żywności, przygotowując i udostępniając materiały dotyczące tego tematu czy prowadząc akcje informacyjne w swoich sklepach.

Raport Netto „Zero Waste – badanie zachowań konsumenckich” został przygotowany we współpracy z Research Collective metodą CAPI na próbie n=986 wśród osób powyżej 18. roku życia. Szczegółowe informacje na temat wyników raportu znajdują się na stronie: https://www.przedczydo.pl/

O Netto Polska:

Sieć handlowa Netto obecna jest na polskim rynku od 28 lat. Przez ten czas wypracowała pozycję jednego z największych sprzedawców detalicznych w kraju, posiadając aktualnie ponad 660 sklepów i zatrudniając ponad 9 tys. osób. W sklepach sieci znaleźć można szeroką ofertę produktów spożywczych, w tym marek własnych (m.in. Sztuka Mięsa, z Zieleniaka, Premieur, Miletto), jak również asortyment non-food. Netto stawia na komfort zakupów: wyróżniający się na rynku design sklepów, szerokie alejki, którymi łatwo się poruszać, strefy odpieku pieczywa w większości placówek czy kasy samoobsługowe, które pojawiają się w kolejnych lokalizacjach – wszystko to sprawia, że liczba klientów Netto stale rośnie. Sieć obecna jest również na rynkach w Danii i Niemczech.

