Święta to jeden z najbardziej dochodowych okresów dla sektora detalicznego. Konkurencja z roku na rok rośnie, więc żeby pozostawać w świadomościach klientów, marki muszą wymyślać coraz bardziej innowacyjne sposoby na zwrócenie na siebie uwagi.

Jak detaliści mogą zwrócić uwagę kupujących?

W sezonie świątecznym 2021 roku amerykańscy konsumenci wydali ponad 878 miliardów dolarów, z czego około 211 miliardów dolarów pochodziło ze sprzedaży online. Stanowi to wzrost o 54,9% w porównaniu z sezonem świątecznym 2019.

Przyspieszony przez pandemię ecommerce stał się nową normą dla wielu kupujących. To przesunięcie na zakupy online znacząco wpływa na sklepy stacjonarne, których sukces opiera się na kupujących wchodzących do lokalu handlowego. Aby zwiększyć ruch w sklepie, sprzedawcy muszą przemyśleć swoje doświadczenia i dać konsumentom nowe powody do odwiedzenia i poznania fizycznej lokalizacji.

Firma Niantic proponuje jeden ze sposobów, w jaki detaliści mogą to zrobić, jest rzeczywistość rozszerzona (AR). Rzeczywistość rozszerzona ma charakter doświadczalny, ponieważ czyni użytkowników aktywnymi uczestnikami wirtualnych treści, z którymi się stykają, w otaczającym ich świecie.

Wykorzystując przestrzeń fizyczną, AR odblokowuje cyfrowego bliźniaka lokalizacji, który może być rozszerzony w celu stworzenia nieskończonej liczby ciekawych doświadczeń. Nadaje to nowe znaczenie danej lokalizacji i angażuje konsumentów w interaktywne doświadczenia, które mogą prowadzić do wymiernych rezultatów. Dzięki internetowej rzeczywistości rozszerzonej (WebAR), wszystko to można osiągnąć w przeglądarce, bez konieczności pobierania aplikacji, co sprawia, że jest to niezwykle łatwe i dostępne dla użytkowników.

Ożywiaj okna i plakaty

AR umożliwia tworzenie instalacji o większych rozmiarach i z korzystać z rozwiązań niedostępnych w fizycznym świecie. Co roku dziesiątki tysięcy osób odwiedza dom towarowy Harrods, by obejrzeć słynne świąteczne wystawy wzdłuż Brompton Road w Londynie. W ubiegłym roku Harrods współpracował ze studiem Visualise, zajmującym się treściami immersyjnymi, aby nadać wystawom dodatkowy wymiar, zamieniając cztery okna domu towarowego w atrakcje rzeczywistości rozszerzonej.

Zamiast oglądać fizyczną ekspozycję przez okno, klienci otrzymali oklejkę z kodem QR, który musieli zeskanować, aby "stać się świadkami spektaklu". Korzystając ze smartfona, kupujący zobaczyli wirtualną kurtynę, która podniosła się na okno i ukazała zegarową zabawkę-robota z napisem Harrods "H" na piersi. Naturalnej wielkości robot ożył i zaczął mechanicznie tańczyć do Jeziora Łabędziego. W połowie występu postać stała się samoświadoma i zdjęła mechaniczne ograniczenia z nóg, by tańczyć freestyle'owo w oknie, a następnie założyć czapkę Mikołaja i wykonać ostatni ukłon.

To doświadczenie AR wykorzystało technologię Image Target firmy 8th Wall. Przedsiębiorstwo na początku 2022 roku dołączyło do Niantic – globalnego twórcu gier i aplikacji AR.

Promocje i niespodzianki dla zaangażowanych konsumentów

W 2020 r. centrum handlowe Westfield rozpoczęło zakrojone na szeroką skalę akcję z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej w 22 centrach handlowych Westfield w Stanach Zjednoczonych. Po zeskanowaniu kodu QR w jednym z uczestniczących w akcji centrów Westfield, akcja "The Holiday Hunt" zabierała kupujących w magiczną przygodę po centrum handlowym, podczas której odkrywali 10 wirtualnych postaci o tematyce świątecznej, m.in. tańczące pierniczki, bałwanki, filtr na twarz Świętego Mikołaja, Dziadka do orzechów, renifery i inne. Każda z nich dawała możliwość zrobienia sobie zdjęcia lub nagrania wideo, które można było udostępnić znajomym i rodzinie. Po odnalezieniu wszystkich 10 postaci gracze otrzymywali ekskluzywne promocje i oferty do zrealizowania w uczestniczących w grze sklepach.

