Jak podał serwis Bankier.pl białostocki sąd rejonowy prowadzi postępowanie ws. Młodej kobiety, która wzięła przeterminowane jedzenie ze śmietnika, a następnie została zatrzymana przez ochronę sklepu, a policja ukarała ją mandatem.

Czy sąd w Białymstoku skaże freeganina za kradzież? /fot. Shutterstock

Żywność ze śmietnika

Jak czytamy, pani Ewelina wzięła niezdatną do sprzedaży, ale zdatną do jedzenia żywność, z kontenera przy jednym sklepów Biedronka. Ochrona wezwała policję, a ta za kradzież ukarała 31-latnią panią Ewelinę mandatem w wysokości 200 zł.

Kobieta mandat karny w pierwszym odruchu przyjęła, ale po przemyśleniu decyzji złożyła do sądu wniosek o jego uchylenie. W środę Sąd Rejonowy w Białymstoku zajął się tą sprawą. Z lokalnych mediów wiemy, że chodzi o market Biedronka. Komenda Miejska Policji w Białymstoku chce, by sąd wniosku nie uwzględnił; stoi bowiem na stanowisku, że mandat był zasadny i nałożony został za czyn, który jest wykroczeniem. Policja przywołuje też stanowisko firmy - właściciela sieci dyskontów, wedle którego wszelkie odpady znajdujące się w miejscu przeznaczonym do utylizacji są nadal jego własnością - czytamy w serwisie Bankier.pl

Gdzie jest granica kradzieży?

Sklep wartość żywności, którą wzięła pani Ewelina, oszacował na prawie 109 zł. Zgodnie z Kodeksem wykroczeń, za kradzież rzeczy wartych do 500 zł grozi m.in. właśnie grzywna (czyli mandat). Z kolei adwokat wnioskuje o uchylenie mandatu, gdyż był to zwykły, dostępny śmietnik. Jeżeli ktoś wrzuca przedmiot do ogólnodostępnego kontenera, a tutaj mamy taką sytuację, to można przyjąć, że go porzucił i ta rzecz staje się rzeczą niczyją. Pani Ewelina argumentuje, iż brała żywność z troski o przyrodę.

Sąd odroczył sprawę do końca listopada, gdyż przed wydaniem postanowienia chce jeszcze zobaczyć zdjęcia z miejsca zatrzymania obwinionej i usytuowania kontenera.

