Najnowszy raport firmy Gemius „E-commerce w Polsce 2023" wykazuje, że „Polacy polubili zakupy przez internet i są w tej sympatii konsekwentni”. Online kupuje już 79% internautów, coraz częściej na platformach sprzedażowych takich jak wszystko.pl. Czy wpływa to również na sprzedaż produktów spożywczych i higienicznych?

Fot. Shutterstock

Raport "E-commerce w Polsce 2023" pokazuje, że na zakup artykułów spożywczych przez internet decyduje się aż 44 osób dokonujących zakupów online; co więcej, 24 % klientów przegląda produkty najpierw w sklepach stacjonarnych, ale ostatecznie dokonuje zakupów online. Średnie miesięczne wydatki na artykuły spożywcze w internecie wynoszą już 405 złotych - to znaczący wzrost w porównaniu z latami wcześniejszymi i dowód na to, że konsumenci coraz chętniej korzystają z internetu do zakupów produktów pierwszej potrzeby.

E-commerce jest bezdyskusyjnie obiecującą przestrzenią rozwoju sprzedaży, którą firmy wykorzystują zakładając sieci swoje sklepy sprzedażowe. Czy jednak jest to rozwiązanie wygodne dla klienta? Sklep internetowy oferuje produkty tylko jednego sprzedawcy, jest więc atrakcyjny wyłącznie dla zdecydowanego klienta, który chce kupić produkt konkretnej marki. Tymczasem większość klientów szuka produktu, nie producenta, w związku z czym chętniej korzysta z popularnych platform zakupowych, gdzie może nie tylko odnaleźć poszukiwany produkt ale też porównać go z innymi podobnymi ofertami. Potwierdza to Mariola Barzyk-Libura, dyrektor platformy sprzedażowej wszystko.pl:

- Wartość koszyka zakupowego w kategorii produktów spożywczych jednoznacznie pokazuje, że polscy konsumenci nie dokonują tylko sporadycznych zakupów online w tym segmencie. Nie dziwi mnie ten fakt – kupowanie artykułów takich jak kawa, środki czystości, herbata, napoje czy zdrowa żywność należą do standardowych, codziennych wyborów klientów. Lepiej je oczywiście kupować w jednym miejscu, gdzie możemy porównać oferty, robiąc zakupy szybko i sprawnie. Takie możliwości daje platforma zakupowa – mówi Mariola Barzyk-Libura.

O ile korzyści z korzystania z marketplace są oczywiste od strony klienta, o tyle wielu sprzedawców wciąż nie decyduje się na ten kanał sprzedaży, wybierając swoje sklepy internetowe z racji braku obciążeń prowizjami sprzedażowymi, ale w tym przypadku sprzedający może skorzystać z oferty platformy wszystko.pl , która tworzy atrakcyjne warunki do rozwoju dla sprzedawców z sektora FMCG:

- Inwestujemy w kategorię „Supermarket” na wszystko.pl – mówi dyrektor Mariola Barzyk-Libura, wszystko.pl. - Wiemy, że sprzedający np. w segmencie FMCG chcą dywersyfikować swój biznes, szukając nowych grup klientów i miejsc do sprzedaży swoich produktów. Nasza platforma to dobre miejsce do tego, bo oferujemy m.in. 0% prowizji od sprzedaży i brak opłat za utrzymanie konta, co przy często niskomarżowych produktach spożywczych jest na wagę złota.

Dodatkowymi atutami platformy wszystko.pl jest to, że dzięki temu, że działając na rzecz dużej grupy odbiorców posiada większe możliwości negocjacyjne z zewnętrznymi partnerami, takimi jak operatorzy płatności i logistyki i jest w stanie zaproponować tańsze rozwiązania niż te, które może wynegocjować pojedynczy sprzedawca. Ponadto platforma dostarcza gotowe rozwiązania, dzięki czemu sprzedawca nie musi zarządzać sklepem i może ograniczyć się tylko do wystawienia ofert i ich obsługi.

Biorąc pod uwagę raport firmy Gemius „E-commerce w Polsce 2023”, ale też obserwując zachowania chociażby swoich znajomych można z całą pewnością stwierdzić, że sprzedaż produktów spożywczych i artykułów higienicznych na platformach zakupowych staje się coraz bardziej opłacalna. Konsumenci chętnie sięgają po te produkty online, a platformy takie jak wszystko.pl oferują sprzedawcom atrakcyjne warunki i nowe możliwości rozwoju biznesu, dlatego warto rozważyć ekspansję na te platformy i wykorzystać potencjał, jaki niesie ze sobą handel elektroniczny.

Sprzedaż na platformach zakupowych to nie tylko trend, ale także realna szansa na zwiększenie dochodów i zdobycie nowych klientów. Warto więc działać aktywnie, dostosowując swoją strategię handlową do potrzeb współczesnych konsumentów i korzystając z narzędzi oferowanych przez nowoczesne platformy e-commerce - przy odpowiednim podejściu, możliwości są niemal nieograniczone.