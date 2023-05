Wielkie firmy spożywcze w I kwartale podnosiły ceny swoich markowych produktów i nie zawsze obijało się to tak mocno na sprzedaży wolumenowej. Zgodnie przyznawali, że konsumenci "są odporni". Teraz widać oznaki topnienia inflacji kosztowej. Kiedy przełoży się to na ceny produktów FMCG?

Inflacja kosztowa firm spowalnia, ale kupujący mogą jeszcze poczekać na niższe ceny; fot. shuttrstock.com

Firmy takie jak Nestle, Unilever, PepsiCo, Mondelez, Coca-Cola, Procter & Gamble czy Danone nadal ostro podnosiły ceny w pierwszym kwartale, mimo że koszty produkcji w wielu przypadkach spadają.

Do tej pory konsumenci wielu markowych produktów - od nabiału, napojów gazowanych słodyczy po piwo - byli odporni na podwyżki cen. Czy tak pozostanie?

Nie jest jasne, kiedy firmy mogą zacząć przenosić część swoich niższych kosztów na klientów.

Wiele firm w branży FMCG kupowało składniki z dużym wyprzedzeniem, kiedy ceny były wyższe, więc minie trochę czasu, zanim trafią one na półki supermarketów.

Największe światowe firmy produkujące towary konsumpcyjne - od makaronu, napojów po mydło i lody, płacą mniej za swoje surowce i energię, ale może minąć trochę czasu, zanim kupujący zobaczą znacznie niższe ceny za podstawowe artykuły gospodarstwa domowego - pisze Reuters.

Inflacja kosztowa uderza w firmy FMCG

Rosnące wydatki na wszystko, od oleju słonecznikowego po mleko i zboża, mocno uderzyły w branżę FMCG w ciągu ostatnich dwóch lat, skłaniając firmy do podnoszenia cen i napędzając kryzys kosztów utrzymania w wielu częściach świata.

Inflacja kosztowa wzrosła podczas pandemii COVID-19 i została zaostrzona przez rosyjską inwazję na Ukrainę, która spowodowała, że ​​ceny energii osiągnęły rekordowy poziom w zeszłym roku. Jednak od tego czasu koszty energii spadły, podczas gdy światowe ceny niektórych towarów wciąż rosną.

Firmy takie jak Nestle, Unilever, PepsiCo, Mondelez, Coca-Cola, Procter & Gamble czy Danone nadal ostro podnosiły ceny w pierwszym kwartale, mimo że koszty produkcji spadają.

Poniżej publikujemy zestawienie porównawcze dla międzynarodowych koncernów, których wyniki analizowaliśmy w ostatnim czasie.

Unilever. Spadek wolumenów wyniósł 0,2%. Wzrost cen o 10,7%

Unilever poinformował o wyższych przychodach w pierwszym kwartale, ponieważ wysoka inflacja zmusiła giganta FMCG do podwyższenia cen. Przychody wzrosły o 10,5 do 14,8 miliarda euro (16,4 miliarda dolarów) w porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami 2022 roku. Spadek wolumenów wyniósł 0,2%. Wzrost cen o 10,7% był niższy niż w ostatnich kwartałach, co może świadczyć o tym, że presja inflacyjna będzie słabnąć wraz ze spadkiem kosztów produkcji.

Jednak z drugiej strony, Unilever ostrzegł przy okazji publikacji wyników przed dużymi podwyżkami cen takich surowców używanych do produkcji, jak olej sojowy, kakao i cukier w ​​pierwszej połowie tego roku.

PepsiCo i Coca-Cola - brak reakcji konsumentów na podwyżki cen

Coca-Cola ogłosiła, że przekroczyła szacunki Wall Street dotyczące przychodów i zysków w I kwartale 2023 r., korzystając z prężnego popytu na napoje gazowane, a także wielokrotnych podwyżek cen podjętych w celu zwalczania wyższych kosztów.

Średnie ceny sprzedaży wzrosły o 11% w I kwartale - podał producent Fanty i Sprite, podczas gdy globalne wolumeny jednostkowe wzrosły o 3%.

Zarząd przyznał, że koszty transportu, a także niektóre koszty towarów spadają, ale ceny słodzików i soków wykazują tendencję wzrostową.

PepsiCo i Coca-Cola spotkały się z niewielką lub żadną reakcją konsumentów na podwyżki cen dzięki swojej niemal dominacji na światowym rynku napojów gazowanych.

Kwartalne przychody PepsiCo wyniosły 17,85 mld dol. (oczekiwano 17,24 mld dol., rok wcześnie zanotowano 16,2 mld dol.).

Wolumeny wzrosły o 1% w branży napojów PepsiCo, podczas gdy spadły o 3% w segmencie spożywczym (przekąsek). Ogólnie rzecz biorąc, wolumeny spadły o 2% we wszystkich kategoriach, podczas gdy ceny ogólnie wzrosły o 16%.

Danone. Ceny prawdopodobnie osiągnęły szczyt

Danone zanotował wzrost sprzedaży w pierwszym kwartale najwyższy od dekady. Sprzedaż wzrosła o 10,5% do 6,96 miliarda euro (7,68 miliarda USD).

Danone podniósł swoje ceny o 10,3% w ciągu kwartału, podczas gdy wolumen sprzedaży pozostał dodatni (wzrost o 0,2%).

Dyrektor finansowy Juergen Esser powiedział analitykom, że Danone jeszcze nie zauważył zmiany w zachowaniu konsumentów, ale ceny prawdopodobnie osiągnęły szczyt i przewiduje "stopniowe łagodzenie w ciągu roku".

Nestle. Rosną wolumeny sprzedaży słodyczy i karmy dla zwierząt, mimo podwyżek cen

Firma Nestle poinformowała, że sprzedaż wzrosła w I kw. o 5,6% do 23,5 miliarda franków szwajcarskich (26,48 miliarda dolarów) w kwartale zakończonym 31 marca, pokonując średnią szacunkową 23,27 miliarda franków. Gigant podniósł ceny o 9,8% w ciągu kwartału, ale wielkość sprzedaży spadła o 0,5%.

Sprzedaż słodyczy i karmy dla zwierząt domowych były tymi kategoriami, gdzie wolumeny wzrosły.

Dyrektor generalny Mark Schneider powiedział, że europejski konsument był bardziej "odporny" niż oczekiwano.

Mondelez. Markowe słodycze chętnie kupowane

Mondelez International potwierdza stały popyt na czekoladę i ciastka, pomimo podwyżek cen.

Producent czekolady Milka i ciastek Oreo nie spotyka się jednak ze sprzeciwem ze strony konsumentów dotkniętych inflacją, którzy nadal wolą markowe słodycze od alternatywy w postaci marek własnych sieci handlowych. Jak podała firma w komunikacie, w I kwartale zwiększyła zarówno wartość, jak i wielkość sprzedaży.

Sprzedaż w I kwartale wzrosła o 18% do 9,17 mld USD.

"Zaledwie w 80 procentach zakończyliśmy podwyżki cen i wciąż trwają negocjacje" – powiedział Dirk Van de Put, dyrektor generalny Mondelez.

Konsumenci odporni na podwyżki cen piwa

Podobne spostrzeżenia ma branża piwna. Trzech gigantów - AB InBev, Heineken i Carlsberg zgodnie stwierdziło w swoich raportach, że konsumenci na wielu rynkach świata, w tym w Europie, "są gotowi płacić więcej za piwo".

Jednak nie do końca spełniło się to na polskim rynku. "Znaczące wzrosty cen doprowadziły do dwucyfrowego spadku wolumenu" - tak o polskim rynku napisał Carlsberg w swoim raporcie finansowym.

Kiedy firmy zaczną przenosić część swoich niższych kosztów na klientów?

Tymczasem "inflacja kosztów towarów będzie w tym roku znacząco niższa" - powiedział w rozmowie z Reuters, szef finansowy jednej z dużych firm FMCG. Dodał, że podczas gdy koszty wynagrodzeń wzrosły, zauważalna jest stabilizacja lub spadki cen surowców oraz transportu.

Nie jest jasne, kiedy firmy mogą zacząć przenosić część swoich niższych kosztów na klientów.

Procter & Gamble, która produkuje pieluchy Pampers oraz rywal Kimberly-Clark, producent Huggies, odnotowały spadek wielkości sprzedaży w ostatnich kwartałach, ponieważ przeforsowały wyższe ceny. Wolumeny obu firm spadły a kierownictwa poinformowały, że cena miazgi drzewnej, kluczowego składnika pieluch i papieru toaletowego, spadła.

Producenci żywności odczuwają spadki cen surowców z opóźnieniem

Wiele firm w branży FMCG kupowało składniki z dużym wyprzedzeniem, kiedy ceny były wyższe, więc minie trochę czasu, zanim trafią one na półki supermarketów - zauważa Reuters.

"Mamy tendencję do kupowania surowców na 9 do 12 miesięcy – powiedział dyrektor finansowy Pepsico, Hugh Johnston, w wywiadzie dla agencji. "Za każdym razem, gdy ceny towarów rosną, uderza to w nas trochę później, a kiedy następuje spadek cen towarów, odczulibyśmy korzyści z tego spadku również w późniejszym terminie" - dodaje.

