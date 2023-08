Businessinsider.com.pl informuje o doniesieniach hiszpańskich mediów, dotyczących nowego sposobu Unii Europejskiej na walkę ze zmianami klimatycznymi. Czy zwykły papier toaletowy przestanie być produkowany?

Na łamach portalu businessinsoder.com.pl czytamy, że hiszpańskie media informują, że w związku z walką z kryzysem klimatycznym, UE promuje papier toaletowy ze słomy. Jak dodano, według portalu elEconomista nie wyklucza się całkowitej rezygnacji z papieru.

Cel UE: spadek emisji CO2 o 35%

W związku z tym, że papier toaletowy produkowany ze słomy pochłania stosunkowo (porównując do produkcji papieru z włókien pochodzących z drzew) mniejsze nakłady zarówno energii jak i wody, Unia Europejska widzi w tym zakresie potencjał. Ponadto Unia dąży do ochrony zasobów naturalnych i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o co najmniej 35 proc. do roku 2030.

Słoma ma właściwości szybko odnawialne

Papier toaletowy produkowany ze słomy, jak podaje businessinsider.com.pl, miałby taką samą miękkość i byłby tak samo wytrzymały jak papier produkowany dotychczas. Potwierdza tę tezę źródło z Brukseli, na które powołuje się hiszpański portal.

Ponadto elEconomista twierdzi, że docelowo tradycyjny papiero toaletowy przestanie być produkowany, a zastąpią go specjalne urządzenia z dozownikami wody, instalowane w muszlach klozetowych.

