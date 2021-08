Czym kieruje się Netto Polska przy doborze asortymentu?

Cena pełni olbrzymią rolę podczas dokonywania wyborów zakupowych, konsumenci są na nią wrażliwi - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Witold Baran, Commercial Director Netto Polska.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 30-08-2021, 13:03

Witold Baran, Commercial Director Netto Polska, fot. materiały prasowe

Odpowiedni dobór asortymentu jest bardzo ważną sprawą dla sieci handlowych, zwłaszcza przy zmieniających się trendach i preferencjach konsumentów. Dyrektorzy, menażerowie i kierownicy Działów Zakupów pełnią bardzo odpowiedzialną rolę w tym zakresie.

Czym się kieruje Netto Polska przy doborze asortymentu? - Na asortyment w naszych sklepach wpływ ma kilka czynników, przede wszystkim: konsumenci i ich oczekiwania. Ten czynnik jest najważniejszy, a obok niego również trendy rynkowe w szerokim ujęciu - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Witold Baran, Commercial Director Netto Polska.

- Kwestią nie do przecenienia w kontekście budowania półki produktowej jest również format, w jakim działamy - Netto jest dyskontem. Ma to wpływ na rosnący udział marek własnych w asortymencie, które stanowią produkty wysokiej jakości, oraz na ceny, które z założenia muszą być niskie - tłumaczy.

Netto urozmaica ofertę produktami dostępnymi czasowo

Dyrektor podkreśla, że w Netto, obok stałej oferty obejmującej produkty wiodących producentów, jak i marki własne, znajduje się również asortyment dostępny czasowo.

- Taka strategia pozwala nam na urozmaicanie i uatrakcyjnienie oferty. Jest także polem obserwacyjnym w zakresie rozwoju asortymentu stałego - duże zainteresowanie produktami dostępnymi czasowo pozwala precyzyjnie uzupełniać standardową ofertę półkową. Rozwijamy również kategorie poszukiwane przez klienta, które kiedyś były wyjątkiem, a dziś są standardem - dla przykładu półka zdrowia obejmująca gamę ponad 160 produktów bez cukru, bez glutenu, bez laktozy i eko - opowiada.

Netto stawia na świeże produkty

- Kładziemy również duży nacisk na kategorie świeże - warzywa i owoce, nabiał, świeże mięso i wędliny. To grupy asortymentowe, które mają największy udział w codziennych wynikach, chcemy by jak najlepiej odpowiadały potrzebom klientów - dodaje Witold Baran.

Zaznacza, że podczas dokonywania wyborów zakupowych cena pełni olbrzymią rolę i konsumenci są na nią wrażliwi.

- Obserwujemy to, analizując responsywność na cotygodniowe promocje, w ramach których obniżki cen są znaczące. Niemniej jednak obok są inne czynniki, które decydują o zakupie, wśród nich między innymi jakość produktów czy ich pochodzenie. Klienci poszukują produktów polskich, regionalnych, chętnie sięgają też po nowinki produktowe. Coraz bardziej świadomie podchodzą do zakupów, wybierając produkty o dobrym składzie, za co są skłonni zapłacić więcej - podsumowuje Witold Baran.

Netto rozwija ofertę prozdrowotną

Na początku lipca w sklepach Netto pojawiły się kolejne produkty, które uzupełniły dotychczasową ofertę tzw. półek zdrowia.

– Żywność prozdrowotna niezmiennie zyskuje na popularności, a rozwój kategorii to nie kwestia chwilowej mody, a rosnącej świadomości żywieniowej i zapotrzebowania. To zresztą jest skorelowane z jej dostępnością. Kiedyś produktów bez laktozy, bez glutenu czy bez cukru trzeba było szukać w specjalistycznych sklepach, dziś wystarczy na przykład przyjść do Netto – mówiła Patrycja Kamińska, PR Manager w Netto Polska.

„Półka zdrowia” w Netto obejmuje ponad 70 z kategorii bio/eko, w tym tych marki własnej GoEKO, a w jej ramach mi.in. cukier trzcinowy, różne rodzaje makaronów, syropy z czarnego bzu i porzeczki, oliwę czy pesto. Obok nich dostępny jest szeroki wybór produktów bezglutenowych, których jest w Netto ponad 30, podobnie jak tych bez cukru. Linia „zdrowa alternatywa”, oferująca zdrowsze zamienniki tradycyjnych produktów, to również około 30 pozycji.

W lipcu br. w odpowiedzi na trendy konsumenckie w czasowej ofercie Netto znalazły się liczne propozycje wegańskie, w tym produkty najpopularniejszych producentów żywności bezmięsnej. Od 16 do 21 sierpnia, w ramach urozmaicenia asortymentu, sieć Netto Polska oferowała szeroki wybór piw obejmujący m.in. piwa regionalne, rzemieślnicze, a także bezalkoholowe.