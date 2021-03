Dalszy wzrost w e-commerce oparty na BLIK i płatnościach mobilnych

Czy widoczne są zmiany w zachowaniach i preferencjach klientów? Czy w kryzysowej rzeczywistości klienci kupują inaczej?

Oczywiście, czas pandemii bardzo mocno wpłynął na zwyczaje zakupowe klientów. Przede wszystkim tymczasowe zamknięcie sklepów stacjonarnych wymusiło na klientach skorzystanie z możliwości e-commerce. Dla wielu z nich były to pierwsze zakupy online. Jeśli trafili na sprawnie działający e-sklep z dobrze zintegrowanymi płatnościami, ich doświadczenia zakupowe prawdopodobnie były pozytywne. To może spowodować, że niechętnie wrócą do tradycyjnych sklepów.

Zmiana nastąpiła również dla przedsiębiorców - wielu z nich zorientowało się, że bycie w sieci przestało być możliwością - dziś to konieczność. Zresztą dane mówią same za siebie. W I półroczu 2020 r. przybyło ponad 3 tys. e-sklepów. Przewiduje się, że polski rynek e-handlu przez pandemię wzrósł o 30%. To ogromna zmiana w bardzo szybkim czasie.

Obserwujemy także zmianę w zachowaniu e-klientów, szczególnie w przypadku starszych użytkowników. Pandemia spowodowała, że pokolenia “X”, czy baby boomers zaczęły wykazywać zachowania zakupowe podobne do generacji “Z”, czyli najmłodszych użytkowników e-sklepów. Zwyczaje zakupowe w tradycyjnych sklepach także uległy zmianie. Przede wszystkim coraz rzadziej korzystamy z gotówki. Myślę, że duża część klientów, która w dobie pandemii odkryła komfort wynikający z płatności zbliżeniowych, nie będzie zainteresowana powrotem do gotówki.

Czy wartość internetowego koszyka zakupowego wzrosła?

Dynamiczny wzrost zarówno wartości koszyka, jak i obrotów w części sklepów zanotowaliśmy już podczas pierwszego lockdownu. Kwiecień to czas drastycznych zmian, wynikających z ograniczeń możliwości poruszania się, a także przejścia na tryb zdalnej pracy i nauki. To właśnie w kwietniu mogliśmy zaobserwować największy wzrost obrotów w branży elektronicznej i spożywczej.

Obroty w elektronice wzrosły wówczas o blisko 500%. Średnia wartość dla płatności kartowych w tym miesiącu wynosiła ponad 400 zł. Dla porównania, w styczniu 2020 wartość ta osiągała nieco ponad 100 zł. Mamy więc 4-krotny wzrost w zaledwie 4 miesiące. Również sektor re-commerce, czyli zakup używanych towarów w sieci bił w tym czasie rekordy popularności. Nie muszę chyba dodawać, że także wśród używanych produktów, to elektronika cieszyła się największą popularnością.

