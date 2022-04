Darmowe piwa w Biedronce! Od 1 do 2 kwietnia powraca słynna promocja

W piątek i sobotę tj. 1 i 2 kwietnia wszyscy klienci Biedronki mogą otrzymają 10 piw gratis przy zakupie 20 piw w butelkach zwrotnych z kartą Moja Biedronka. W ten sposób sieć chce zachęcić klientów do zapoznania się z nowym systemem kaucyjnym i przekonać ich do wybierania produktów w opakowaniach, które można ponownie wprowadzić do obiegu.

Autor: AK

Data: 01-04-2022, 10:11

Aby zachęcić klientów do sprawdzenia jak działa nowy system kaucyjny, kolejna odsłona cyklicznej promocji 10+10 gratis na piwo obejmie właśnie piwa sprzedawane w butelkach zwrotnych. Będą to produkty marek takich jak Żywiec Jasne Pełne, Warka Classic, Harnaś Jasne Pełne, Kasztelan Niepasteryzowane. Promocja będzie dostępna dla posiadaczy karty Moja Biedronka we wszystkich sklepach w Polsce w dniach 1 i 2 kwietnia br. lub do wyczerpania zapasów.

- Do Biedronki regularnie powracają promocje na piwo, która zawsze cieszą się sporym zainteresowaniem wśród klientów. Tym razem zdecydowaliśmy się objąć promocją 10+10 piwa w butelkach zwrotnych, aby podkreślić wprowadzenie nowego systemu kaucyjnego w sklepach naszej sieci oraz zachęcić klientów w całej Polsce do wybierania opakowań przyjaznych dla środowiska – komentuje Marta Walkiewicz, kupiec odpowiedzialna za ofertę piw w sieci Biedronka.

Przy zakupie 20 produktów na jednym paragonie naliczony zostanie rabat o wartości 10 najtańszych produktów. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Klientów obowiązuje łączny limit – 20 produktów dziennie tj. maksymalnie 10 sztuk gratis na kartę Moja Biedronka.

Regulamin zwrotu butelek oraz lista produktów objętych promocją dostępna w sklepach i na stronie biedronka.pl. Produkty dostępne do wyczerpania zapasów.