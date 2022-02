Darmowe piwo w Lidlu. Dziś ostatni dzień

Od 3 do 5 lutego z aplikacją Lidl Plus można skorzystać ze specjalnej oferty na piwa w ramach akcji 3+3 gratis.

Lidl rozdaje piwo, fot. shutterstock

Lidl rozdaje piwo

W stałej ofercie sieci dostępna jest oferta różnorodnych piw. Z myślą o fanach tego bursztynowego napoju powraca kultowa promocja. Od czwartku, 3 lutego do soboty, 5 lutego z aplikacją Lidl Plus będzie można skorzystać ze specjalnej oferty na piwa w ramach akcji 3+3 gratis. Dzięki dostępnemu kuponowi, wybierając sześć ulubionych produktów, zapłacimy jedynie za trzy z nich.

Oferta specjalna, która w tym tygodniu będzie dostępna z aplikacją Lidl Plus, będzie dotyczyła piw w butelce, marek takich jak Somersby, Desperados i Lech Free. Jest to więc idealna okazja, by zaopatrzyć się w ulubione pozycje na nadchodzący weekend, bądź uzupełnić domowe zapasy.

Jak skorzystać z oferty?

By móc skorzystać z promocji, wystarczy aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus i zeskanować go przy kasie podczas zakupów w dowolnym sklepie sieci. Kupon jest przeznaczony do użytku jednorazowego i mogą z niego skorzystać jedynie klienci, którzy ukończyli 18 lat. Piwa w butelce objęte promocją można dowolnie mieszać, według indywidualnych preferencji. Szczegóły promocji są dostępne w aplikacji Lidl Plus. Akcja trwa od czwartku, 3 lutego do soboty, 5 lutego we wszystkich sklepach stacjonarnych Lidl Polska.