Biedronka kontynuuje swoją akcję ze zwrotem pieniędzy wydanych na świąteczne produkty. Po "darmowych" karpiach czy twarogu sernikowym przyszedł czas na pomarańcze.

Darmowe pomarańcze w Biedronce. Fot. pixabay.com

Biedronka z darmowymi produktami

Dotąd promocją z „darmowymi” produktami objęte były w Biedronce twaróg sernikowy, płaty z karpia czy schab bez kości. Teraz wystartowała kolejna tura oferty. Tym razem objęto nią świąteczny przysmak – pomarańcze deserowe. Oferta będzie aktualna w dniach 22-23 grudnia 2022 roku, czyli w czwartek oraz w piątek. Jak z niej skorzystać?

Jak nabyć darmowe pomarańcze?

Zasady są takie same, jak w przypadku bliźniaczych promocji obowiązujących w poprzednich dniach. By otrzymać 100% rabatu w formie vouchera, należy oprócz pomarańczy na luz kupić produkty za przynajmniej 49 zł, a następnie zeskanować przy kasie kartę lub aplikację Moja Biedronka. Wówczas kwota wydana na owoce zostanie nam zwrócona na specjalnym bonie, który będzie można wykorzystać na kolejne zakupy w dniach 30-31 grudnia 2022 roku. Co ważne, obowiązują limity dzienne. To maksymalnie 2 kg pomarańczy na jedną kartę Biedronki.

