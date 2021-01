De Care niezmiennie zaprasza Polaków w egzotyczną podróż kulinarną

W ofercie firmy De Care pojawia się kilkadziesiąt nowości rocznie. Na tej liście są m.in. produkty kuchni azjatyckiej, śródziemnomorskiej, teksańsko-meksykańskiej, europejskiej. Niezmiennie w rankingu popularności wśród konsumentów królują sos sojowy, mleczko kokosowe i makarony, ale dużym zainteresowaniem cieszą się też przyprawy oraz pasty. Polacy chętnie wykorzystują w swojej kuchni przysmaki świata. I nie tylko dlatego, że ze względu na COVID-19 ograniczenia w podróżach rekompensują sobie przyrządzaniem ulubionych egzotycznych dań. Gotowanie i eksperymentowanie w kuchni stało się bardzo popularne dzięki telewizyjnym programom kulinarnym, a poza tym... daje dużo satysfakcji.

– Mamy w ofercie ponad 500 produktów, dzielimy się przepisami z naszymi konsumentami i nieustająco przekonujemy, że gotuje się sercem. Instrukcja to jedynie rama kulinarnego dzieła. Każdy z nas tworzy własną, unikalną wersję każdego dania, ale może się ono nie udać przez produkt złej jakości, dlatego od samego początku istnienia firmy z dużą starannością wybieramy to, co trafia do naszej oferty – podkreśla Maciej Szała, współwłaściciel De Care.

Wspomniany początek to lata 80. ubiegłego wieku i mały sklep z egzotycznymi produktami zlokalizowany w centrum Warszawy. Odwiedzały go głównie stewardessy, piloci, kucharze, nieliczni wówczas podróżnicy. Tak wyglądał zaczyn kulinarnej rewolucji, która urosła do większych rozmiarów dzięki wytrwałości założycieli De Care oraz pojawieniu się w latach 90. minionego wieku licznych barów i restauracji serwujących kuchnię orientalną. Polakom zasmakowały egzotyczne dania i coraz śmielej próbowali przygotować je własnoręcznie. Znacznie zwiększyło się zainteresowanie sosem sojowym, makaronem ryżowym. Na liście zakupów spożywczych wielu mieszkańców kraju nad Wisłą pojawiła się kolendra, trawa cytrynowa, ocet ryżowy.

– Szukaliśmy naszych potencjalnych dostawców w różnych zakątkach świata. Rozmawialiśmy z ludźmi z branży, słuchaliśmy ich rad. Wybierając towar dla De Care, zwracaliśmy bardzo dużą uwagę na jakość i smak. Nasz mały sklep przerodził się w dynamicznie rozwijającą się firmę, która zatrudnia dziś 150 osób i dystrybuuje produkty z 27 krajów – mówi Maciej Szała.

Ważnym wydarzeniem w historii firmy De Care było stworzenie w 2006 roku autorskiej marki House of Asia. To linia produktów kuchni chińskiej, japońskiej i tajskiej opatrzonych logo z charakterystycznym i rozpoznawanym przez konsumentów domkiem.