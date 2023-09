W sklepach Dealz dużym zainteresowaniem cieszą się słodycze, napoje, chemia gospodarcza, kosmetyki oraz oferta sezonowa.

Dealz z ofertą spożywczą. "Chcemy być trendsetterem zagranicznych marek", fot. shutterstock

Dealz. Żywność z różnych zakątków świata

Sieć sklepów Dealz jest w Polsce znana z produktów, drogeryjnych, do dekoracji i wyposażenia domu, zabawek, narzędzi. W swojej ofercie posiada również asortyment spożywczy.

Jaką ofertę spożywczą i napojową ma Dealz? - W ofercie klienci znajdą szeroki asortyment międzynarodowych marek, z różnych zakątków świata, niedostępnych lub trudnodostępnych w innych sieciach handlowych, jak również produkty znanych firm, ale w konkurencyjnych cenach względem innych sprzedawców - informuje nas biuro prasowe sieci handlowej Dealz.

- Dealz ma w swojej ofercie spożywczej m.in. marki brytyjskie: Cadbury, Walkers, Terry's, TET, włoskie: Molisana, Amica, Balconi, niemieckie: Haribo, Toffifee, czy amerykańskie: Reese's, Pringles, Doritos, Hershey's i Kellogg's. Klienci znajdą w naszych sklepach również ofertę napojów: wody, napojów gazowanych, energetyków, piwa i wina bezalkoholowego, kawy i herbaty - informuje sieć handlowa.

Klienci lubią wyszukiwać unikatowe produkty

- Dużym zainteresowaniem cieszą się słodycze, napoje, chemia gospodarcza, kosmetyki, jak i nasza oferta sezonowa, w której można znaleźć np. artykuły szkolne, produkty na Halloween czy święta. Nasz dział handlowy cały czas przeczesuje różne kraje, by móc zaoferować naszym klientom produkty, z którymi spotkali się np. na wakacjach w Hiszpanii czy we Włoszech. Chcemy cały czas ich zaskakiwać, dlatego nasza oferta powiększa się o kolejne nowości - podkreśla biuro prasowe.

- Dążymy do tego, by nasza sieć była w pewnym sensie trendsetterem zagranicznych marek na polskim rynku. Klienci lubią wyszukiwać unikatowe produkty, niedostępne w innych sklepach, łowić okazje i próbować nowości, ale mają również swoje ulubione produkty, po które regularnie wracają. Łącznie w asortymencie Dealz mamy ponad 3000 produktów, w tym spożywczych, drogeryjnych, do dekoracji i wyposażenia domu, zabawek, narzędzi i produktów dla zwierząt - tłumaczy sieć handlowa Dealz.

- W związku z nowym sezonem, poszerzamy ofertę kaw i herbat, czekolad i ciastek. Obecnie w sklepie możemy znaleźć halloweenową ofertę słodyczy, dekoracji oraz przebrań, które cieszą się zainteresowaniem klientów. Będzie też kilka nowych perełek, które można nabyć wyłącznie w Dealz - podaje biuro prasowe.

Dealz ma ponad 200 sklepów w Polsce

Dealz to międzynarodowa sieć sklepów będąca częścią Pepco Group. Pierwszy sklep w Polsce otworzono w lutym 2018 roku w Swarzędzu koło Poznania. W 2018 sieć Dealz miała na polskim rynku czternaście placówek. W grudniu 2019 sieć otworzyła swój pięćdziesiąty sklep w Polsce. Dziś jest ich ponad 200. Sieć handlowa ma w ofercie ponad 3000 produktów.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl