Decathlon zapowiedział, że do 2026 roku posadzi na terenie Polski 100 000 m2 lasów. Projekt jest realizowany we współpracy z Fundacją Las na Zawsze.

Decathlon będzie sadził lasy

Decathlon we współpracy z Fundacją Las Na Zawsze zobowiązał się do 2026 roku posadzić w Polsce co najmniej 100 000 m2 lasów, będących naturalnymi fabrykami tlenu. Co ważne, lasy sadzone będą z dbałością o bioróżnorodność, a także regularnie monitorowane pod kątem rozwoju i zabezpieczone przed wycinką.

Jako globalny producent i dystrybutor sprzętu sportowego zdajemy sobie sprawę z naszego wpływu na środowisko naturalne. To dlatego robimy wszystko, aby działać w duchu zrównoważonego rozwoju. Poza rozwiązaniami wprowadzonymi w naszych sklepach i fabrykach, postanowiliśmy iść o krok dalej i do 2026 roku zalesić przynajmniej 100 000 m2, tworząc w Polsce nowe lasy. Są to przecież nie tylko miejsca idealne do uprawiania sportów, ale przede wszystkim dostarczają one tlenu, którego wartość docenia każdy sportowiec - mówi Piotr Szeleszczuk, dyrektor marketingu w Decathlon Polska.

Zalesionych zostanie 10 hektarów

– Dzięki wspólnym działaniom z Decathlon powstanie 100 000 m2 nowych, bioróżnorodnych i liściastych lasów, które będą rosnąć Na Zawsze. Ta akcja podwójnie nas cieszy – po pierwsze z oczywistego powodu kolejnych 10 hektarów oddanych naturze – to ogromne wsparcie dla odbudowy rdzennych gatunków drzew i lasów, które mają szansę poradzić sobie w nowych warunkach klimatycznych – mówi Anna Derda, kierowniczka ds. komunikacji Fundacji Las Na Zawsze.

