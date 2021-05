Deli2 celuje w dawnych klientów Almy

Projekt deli2 powstał w odpowiedzi na potrzeby konsumentów, którzy wcześniej korzystali ze stacjonarnych delikatesów, tj. Alma, czy Bomi - mówi Bartosz Kazimierczuk, prezes zarządu Deli2 i Tower Investments.







Bartosz Kazimierczuk, prezes zarządu Deli2 i Tower Investments wskazuje, że nowa sieć to odpowiedź na wzrost zainteresowania produktami premium. fot. mat. pras.

W odpowiedzi na wzrost zainteresowania produktami premium na polskim rynku spożywczym powstały Delikatesy premium Deli2. Warszawski e-sklep jest spółką zależną doświadczonego na polskim rynku dewelopera Tower Investments S.A. W ofercie deli2.pl znajdują się produkty spożywcze od renomowanych dostawców, w tym bogaty asortyment wysokiej, docenionej przez smakoszy jakości towarów. Internetowy sklep jako jedyny w Polsce oferuje tradycyjne dania kuchni polskiej od restauratora Adama Gesslera. Do 2024 r. platforma planuje dotrzeć do 10 mln klientów.

Deli2 planuje ekspansję

- W wyniku realizacji założeń aktualizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Tower Investments uruchomiliśmy sklep internetowy deli2.pl. Platforma działa obecnie na terenie Warszawy i w jej okolicach, jednak nasz model biznesowy zakłada rozwój i obecność Deli2 w kolejnych miejscach na mapie Polski. Już teraz widzę duży potencjał w naszej platformie zakupowej. Myślę, że to był dobry krok dla zdywersyfikowania naszej działalności w ramach Grupy Kapitałowej Tower Investments – mówi Bartosz Kazimierczuk, prezes zarządu Deli2 i Tower Investments.

– Naszą ofertę produktów premium kierujemy przede wszystkim do osób korzystających do tej pory z lokalnych sklepów i manufaktur i pomimo tego, że w swojej ofercie mamy także kuchnie z całego świata - Włoch, Francji, Hiszpanii, czy krajów Azjatyckich - nasz biznes z dużym naciskiem rozwijamy w oparciu o lokalną gastronomię. Współpracujemy m.in. ze sprawdzonymi warszawskimi rzeźnikami, czy najlepszymi lokalnymi piekarniami piekącymi francuskie przysmaki. Nasza oferta jest mocno zróżnicowana – dodaje.

Deli2 to innowacyjny projekt na polskim rynku spożywczym, który łączy najlepsze delikatesy, manufaktury, piekarnie, winiarnie i sklepy z żywnością ekologiczną, oferując ich zasoby na jednej platformie on-line. W ofercie sklepu dostępne są najwyższej jakości produkty spożywcze od renomowanych dostawców. Dostawy złożonych zamówień odbywają się z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa żywności, specjalnie przystosowanymi do tego samochodami-chłodniami.

Deli2 przejmie schedę po Almie?

Projekt deli2 powstał w odpowiedzi na potrzeby konsumentów, którzy wcześniej korzystali ze stacjonarnych delikatesów, tj. Alma, czy Bomi, a także w następstwie potrzeb i możliwości, które powstały w trakcie trwania epidemii COVID-19.

- Pozycja internetowych dyskontów FMCG w Polsce od lat zmienia się z tendencją wzrostową, a w wyniku pandemii cieszą się one jeszcze większym zainteresowaniem. Wybraliśmy odpowiedni moment na uruchomienie Deli2, co mam nadzieję przełoży się na dobre wyniki finansowe w najbliższych kwartałach – mówi prezes zarządu Deli2.

– Deli2 łączy obecnie ofertę ponad 30 brand’ów. Klient korzystając z naszych usług w kilkanaście minut skompletuje potrzebne produkty, które następnie dostarczymy do Jego domu - w zaledwie 24 godziny. Zakupy spożywcze online na stałe zagościły w świadomości i nawykach klientów, zwłaszcza w obecnym czasie – dodaje Bartosz Kazimierczuk.

Niższe koszty bez magazynów

Pierwszy test platformy przeprowadzono w okresie przed Bożym Narodzeniem ub. roku. Spółka nie posiada własnych magazynów, a zamówienia są kompletowane i odbierane od dostawców w dniu dostawy, co zapewnia najwyższą świeżość produktów i utrzymanie ich wysokiej jakości.

- Przyjęty model sprawia, że poziom kosztów stałych utrzymuje się na zdecydowanie niższym poziomie niż w tradycyjnych e-sklepach spożywczych. Dzięki temu próg rentowności jest osiągalny już przy około 1000 zamówieniach miesięcznie. Statystycznie jest to możliwe już w pierwszym roku działalności – mówi Bartosz Kazimierczuk.

W ciągu najbliższych dwóch, trzech lat platforma delikatesy deli2.pl planuje dotrzeć ze swoją ofertą do 10 mln klientów. Model biznesowy projektu, oparty na łączeniu dostawców i odbiorców bez zbędnych, kosztownych magazynów za pomocą nowoczesnych i szybko skalowalnych technologii, otwiera perspektywę rentowności przy osiągnięciu stosunkowo niskiej liczby realizowanych zamówień. W najbliższym czasie dla spółki istotne będzie również dodawanie nowych funkcjonalności technologicznych platformy deli2.pl

Delikatesy premium Deli2 to spółka zależna notowanego na GPW Tower Investments. Firma powstała w czwartym kwartale 2020 roku. Profil działalności spółki opiera się na oferowaniu produktów spożywczych pochodzących od najlepszych i sprawdzonych dostawców w jednym miejscu, umożliwiając dostęp do szerokiej palety towarów wysokiej jakości. To innowacyjny projekt na polskim rynku spożywczym, który łączy najlepsze delikatesy, piekarnie, winiarnie i sklepy z żywnością ekologiczną w jeden adres on-line. Serwis deli2.pl jako jedyny na warszawskim rynku posiada w ofercie tradycyjne dania kuchni polskiej Adama Gesslera. W ciągu najbliższych dwóch, trzech lat platforma delikatesy online deli2.pl planuje dotrzeć ze swoją ofertą do 10 mln klientów.