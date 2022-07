Delikatesy Centrum: po remodelingu obroty rosną nawet o 40 proc.

Autor: oprac. MB

Data: 26-07-2022, 12:55

Sieć Delikatesów Centrum rozwija się. Obroty sklepów po remodelingu rosną, w przypadku niektórych placówek nawet o 40 proc.





Eurocash: Remodeling Delikatesów Centrum podniósł obroty nawet o 40 proc./fot. materiały prasowe

Sprzedaż „odświeżonej” kategorii bakalii w pilotażowych sklepach sieci rośnie średnio 26 proc. rok do roku. Delikatesy Centrum wprowadziły również dwie nowe marki własne w kategoriach do tej pory zdominowanych przez dyskonty.

Remodeling Delikatesów Centrum

Remodeling sieci objął już niemal 170 placówek. Remodelowane sklepy odnotowują wysoką dynamikę wzrostu w długim okresie – ponad 18 proc. rok do roku – i 8 proc. wzrost liczby transakcji. Wzrasta również udział paragonowy i wartościowy dla strategicznych kategorii świeżych, będących wizytówką Delikatesów Centrum (nabiał, mięso, warzywa i owoce, pieczywo).

– Jedną ze zmian jest optymalizacja układu wnętrza, usprawniająca ścieżkę zakupową klienta. Na front sklepu przenieśliśmy strefę warzyw i owoców, a także dołączyliśmy do niej regał z bakaliami – w odpowiedzi na zmiany konsumpcji tej kategorii jako uzupełnienia zrównoważonej diety i zdrowej przekąski. W pilotażowych sklepach przełożyło się to na średnie wzrosty w kategorii bakalii w wysokości 26 proc. rok do roku. Rozpoczynamy wdrażanie tego rozwiązania w kolejnych placówkach – mówi Michał Groniewski, Dyrektor ds. Marki Własnej i Rozwoju Sklepów w sieci Delikatesy Centrum.

Nowe marki własne Delikatesów Centrum

Do tej pory świeża pizza była domeną dyskontów – aż 90% tego produktu sprzedaje się właśnie w tym formacie – Delikatesy Centrum wprowadziły w swoich sklepach nową markę własną Mia Trattoria. To oferta trzech rodzajów świeżej pizzy i lasagne wysokiej jakości z prawdziwymi, włoskimi pomidorami. Z kolei Bakadelio, marka własna bakalii w Delikatesach Centrum, to od sierpnia 12 produktów, w tym dedykowana przekąskom linia Bakadelio Snacks. Do końca tego roku planowane jest rozszerzenie oferty do 19 produktów.

– W pilotażowym projekcie ReFresh, testowanym obecnie w sklepach w Warszawie i Wrocławiu, wprowadziliśmy ofertę dań gorących pod nazwą Ogniem i Pieprzem oraz produkty z lady gotowe do wypieku, które planujemy rozszerzać w kolejnych sklepach. Rozbudowujemy również linię produktów włoskich i bakalii – kategorii rozwijanych w ostatnich latach przede wszystkim w dyskontach – dodaje Michał Groniewski.

Delikatesy Centrum: lada mięsna z nowym ambasadorem

Delikatesy Centrum nawiązały współpracę z ekspertem kulinarnym, Jurkiem Sobieniakiem. W najnowszej kampanii influencer dzieli się przepisami na pyszne dania oraz zachęca miłośników grillowania do zakupów w sklepach sieci.

Poza tym Delikatesy Centrum wprowadzają w całej sieci usługi kurierskie Delipaczka. Przesyłki można nadawać i odbierać w 700 sklepach w całej Polsce. Od początku roku liczba obsługiwanych przesyłek wzrosła pięciokrotnie – tylko w czerwcu było to aż 107 tys. paczek.