Delikatesy Centrum w nowym koncepcie ReFresh debiutują we Wrocławiu

Delikatesy Centrum otworzyły we Wrocławiu sklep w odświeżonym formacie ReFresh. Nowe Delikatesy Centrum to koncept kompaktowego supermarketu z rozszerzoną strefą produktów świeżych, w tym z selekcją dań gorących, przygotowywanych codziennie w sklepie.

Autor: AK

Data: 18-05-2022, 10:10

Nowe Delikatesy Centrum to koncept kompaktowego supermarketu z rozszerzoną strefą produktów świeżych/ fot. mat. prasowe

Projekt ReFresh to zmodernizowany i powiększony koncept uniwersalnego supermarketu sieci Delikatesy Centrum. Sklep został zaprojektowany tak, by na relatywnie niewielkiej powierzchni sprzedażowej (ok. 400 m.kw.) wzmocnić realizację misji codziennych zakupów, łącząc ją z wybranymi funkcjami convenience i stock up (czyli zakupami robionymi na zapas).

Nowy koncept Delikatesów Centrum

W nowym projekcie sklepu rozszerzona została przestrzeń i asortyment kategorii świeżych, a w szczególności strefa dań gorących, przygotowywanych codziennie w sklepie oraz produktów gotowych do wypieku w domu. Do dań gorących została dedykowana testowana w warunkach sklepu marka Ogniem i Pieprzem – w postaci wydzielonej sekcji przy ladzie tradycyjnej. Ogniem i Pieprzem po fazie pilotażu będzie marką wdrażaną w pozostałych placówkach Delikatesów Centrum.

Dostrzegamy potencjał na co najmniej kilkaset supermarketów w bardziej zaawansowanej specyfikacji – zarówno nowych, jak i powstałych w wyniku modernizacji obecnych sklepów w nowoczesnym formacie miejskim lub wiejskim. Takie Delikatesy Centrum – dzięki wiodącej ofercie produktów świeżych, w tym gorących, uzupełnionej o standardowy asortyment, kategorie przemysłowe, wybrane usługi, a także produkty lokalne – będą atrakcyjnym modelem franczyzowym. Sklep we Wrocławiu jest platformą testową dla kilku rozwiązań, m.in. wysokiej jakości oferty gastronomicznej. Otwarcia kolejnych sklepów z innymi pilotażowymi inicjatywami planujemy w najbliższych miesiącach. Naszym celem jest wypracowanie konceptu franczyzowego supermarketu, który przy ok. 400 m.kw. powierzchni handlowej będzie wiodącym sklepem w okolicy, w pewnym sensie centrum lokalnej społeczności. By to osiągnąć, sklep – poza odpowiednią lokalizacją – powinien poszerzyć ofertę o specyficzne rozwiązania convenience, jeśli chodzi o misję tzw. codziennych zakupów. Delikatesy Centrum we Wrocławiu zostały otwarte miesiąc temu, tak że możemy wyciągnąć dopiero pierwsze wnioski. Myślę jednak, że jesteśmy już blisko takiego modelu – mówi Dariusz Stolarczyk, członek zarządu Eurocash.

Dania gotowe w Delikatesach Centrum

Chociaż konsumenci lubią i starają się gotować samodzielnie, coraz częściej oczekują, że znajdą w pobliskim sklepie także wysokiej jakości świeże dania gotowe. Nowoczesny supermarket, jakim są Delikatesy Centrum w odświeżonym formacie, ma na celu zapełnienie luki pomiędzy tradycyjnym jedzeniem pakowanym, które trzeba przygotować w domu, a daniami z lokali gastronomicznych, będących kosztownym sposobem na codzienne żywienie.

Convenience w naszym wydaniu to nie są kanapki czy hot dogi. Podejmujemy się ambitnej próby stworzenia oferty wysokiej jakości dań gotowych, zarówno gorących, jak i do wypieku w domu, które mają szansę wejść do codziennego menu naszych konsumentów. Inicjatywa Ogniem i Pieprzem po fazie testów będzie jednym z narzędzi oddanych w ręce franczyzobiorców, zwiększającym unikalność Delikatesów Centrum – dodaje Michał Groniewski, odpowiedzialny za rozwój konceptu sklepu.

Poza rozszerzoną ofertą produktów świeżych, Delikatesy Centrum w formacie ReFresh charakteryzują się także innymi rozwiązaniami pilotażowymi, m.in. wydzieleniem strefy chłodzonej dedykowanej na grill czy zmodyfikowaniem strefy kasowej, zarówno z perspektywy doświadczenia konsumenta (w tym elementów wizualizacji wewnętrznej), jak również procesów w sklepie.