Najszybciej będzie ewoluowało e-grocery. Szacuje się, że średni wskaźnik wzrostu tej kategorii wyniesie ok. 20% - mówił Bartek Bobczyński, Partner, Marketing & Commerce Leader, Deloitte Digital, podczas debaty "Konsumenckie motto: tanio, online, blisko", która odbyła się w ramach XV Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Deloitte: E-grocery będzie szybko ewoluować; fot. PTWP

Wrażliwość cenowa konsumentów

- Co miesiąc jako Deloitte prowadzimy badanie, któremu poddajemy 1000 osób w 24 krajach. Jest to badanie zachowań konsumenckich. Z ostatnich testów wynika, że stres pandemiczny już dawno minął. Później widzieliśmy chwilowy niepokój związany z sytuacją polityczną. Dzisiaj konsumenci mierzą się ze stresem ekonomicznym. Z badań wynika, że 67% z ankietowanych jest zaniepokojonych inflacją, 60% uważa, że ich sytuacja finansowa pogorszyła się w stosunku r/r. To wpłynęło na nasze zachowania zakupowe. Przedstawia się to w następujący sposób: 43% Polaków spędza więcej czasu nad planowaniem zakupów, ponad 50% planuje przełożyć duże zakupy na przyszłość, ok. 33% z ankietowanych porównuje ceny w poszczególnych sklepach. Zauważalna jest tendencja do dużej wrażliwości cenowej - mówi Bartek Bobczyński, Partner, Marketing & Commerce Leader, Deloitte Digital.

Jak będzie się rozwijać e-grocery

- Finalnie zaczynamy bardziej racjonalnie gospodarować. Pandemia akcelerowała nasze biznesy. Dzisiaj możemy myśleć o wzroście w kategorii handlu internetowego. Przedstawiciele e-commerce z pewnością to potwierdzą. Najszybciej będzie ewoluowała kategoria e-grocery. Szacuje się, że średni wskaźnik wzrostu będzie ok. 20% dla tejże kategorii. Ważnym jest zrównoważony rozwój, pytanie które powstaje, to czy finansowo i cenowo jesteśmy w stanie się z tym zmierzyć. Jako konsumenci jesteśmy bardziej świadomi i wymagający. Natomiast całość doświadczeń kształtuje przewagę konkurencyjną - dodaje Bobczyński.

Luka technologiczna

W tak szybkim rozwoju branży e-commerce nietrudno o lukę technologiczną. Konsumenci są coraz bardziej wymagający. Jak radzą sobie z tym sieci handlowe?

- Luka i możliwości są ogromne. Przestrzenią, którą na pewno trzeba zaprojektować jest uzupełnianie wzajemnych danych z logistyki, sklepu stacjonarnego, e-commerce i konsumenta. Jest to z pewnością czas na inwestycje - odpowiada Bartek Bobczyński.

CZYTAJ TEŻ: Deloitte: Jakie są trendy konsumenckie? Czy liczy się tylko niska cena?

Bartek Bobczyński, Partner, Marketing & Commerce Leader Deloitte Digital, był prelegentem debaty "Konsumenckie motto: tanio, online, blisko", która odbyła się 8 listopada 2022 roku w ramach XV Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

ZOBACZ RETRANSMISJĘ I RELACJĘ z debaty Czego oczekują dziś konsumenci? Konsumenckie motto: tanio, online, blisko

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl