Patrząc na wzrost kosztów życia, na rosnące stopy procentowe, które mogą determinować to, ile wydajemy i jak wydajemy, widać większą wrażliwość cenową. Zawsze jednak na rynku znajdą miejsce produkty droższe, produkty premium, a nawet luksusowe – mówi Bartek Bobczyński, Partner, Marketing & Commerce Leader Deloitte Digital.

Trendy konsumenckie

Jakie trendy konsumenckie widać w dzisiejszych, trudnych czasach? Jak tłumaczy Bartek Bobczyński, Partner, Marketing & Commerce Leader Deloitte Digital, możemy mówić o trendach konsumenckich krótkoterminowych i długoterminowych. W przypadku tych pierwszych największy wpływ na konsumenta ma dziś inflacja i stres ekonomiczny.

– 60 proc. z nas określa swoja sytuację jako gorszą w przeciągu roku finansowego. Dziś 1/3 deklaruje, że jest zaniepokojona nadchodzącymi płatnościami. To przekłada się na strategie i zachowania konsumenckie. Może skłaniać do większego planowania, większej wrażliwości cenowej lub bardziej racjonalnego gospodarowania – wymienia Bartek Bobczyński.

Równolegle mamy też trendy, które towarzyszą nam od dłuższego czasu – związane z technologią, rozwojem kanałów online, digitalizacją, personalizacją.

– One są równie ważne, a może i istotniejsze w kategorii wygrania tego rynku w dłuższym horyzoncie – mówi Marketing & Commerce Leader Deloitte Digital.

Luka technologiczna

Bartek Bobczyński przyznaje, że rozwój firm na rynku spożywczym pod względem technologicznym nie był równy. Mamy awangardę, czyli firmy, które wprowadzały rozwiązania klasy AI, tworzyły nowe formaty, którym udało się skutecznie łączyć na poziomie danych doświadczenia w jedno niezależnie od kanału. Mamy też firmy, które później rozpoczęły transformację, Dziś stoją one przed decyzją, czy w tych trudnych czasach to dobry moment, żeby inwestować w obszar danych, e-commerce i żeby dostarczać klientom nowe doświadczenia.

Jak podkreśla Marketing & Commerce Leader Deloitte Digital, nie ma jednak od tego odwrotu.

– Pomimo trudnych czasów, trzeba myśleć o tym, jak będziemy wygrywać ten rynek w dłuższym horyzoncie – radzi ekspert.

Personalizacja w handlu

Prelegent Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022 odniósł się także do kwestii personalizacji. Wyjaśnił, że bazą do personalizacji jest warstwa danych.

Pod samym pojęciem "personalizacji" kryje się wiele działań i aktywności: od prostych na poziomie komunikacji, poprzez rekomendacje w sklepach e-commerce, dostosowanie do naszych preferencji, aż po zaawansowane formy związane z indywidualnym spersonalizowanym pricingiem.

– Im więcej danych mamy, zarówno z kanałów online, jak i offline, tym więcej analizujemy i więcej wiemy o naszych klientach. Możemy tworzyć spersonalizowane doświadczenia: personalizowane oferty, spersonalizowaną cenę czy spersonalizowany produkt – tłumaczy.

Wrażliwość cenowa a produkty luksusowe

– Patrząc na wzrost kosztów życia, na rosnące stopy procentowe, które mogą determinować to, ile wydajemy i jak wydajemy, widać większą wrażliwość cenową. Zawsze jednak na rynku znajdą miejsce produkty droższe, produkty premium, a nawet luksusowe. Na rynku jest miejsce dla wszystkich graczy – mówi Bartek Bobczyński.

Jak przytoczył, nawet w czasie największej walki cenowej może wygrać gracz, który zaoferuje wyższą cenę, ale i wyższą jakość.

Tak, jak potrzeby konsumentów są zróżnicowane, tak retailerzy muszą mieć zróżnicowany i dostosowany asortyment. Aspekty jakościowe są równie ważne, a często nawet ważniejsze niż cena. Będziemy oceniać produkty value for money – jaka jest ich jakość względem ceny.

Deloitte: The Global State of Consumer Tracker

Deloitte w badaniu The Global State of Consumer Tracker sprawdził, na co konsumenci dziś więcej wydają. Na przestrzeni ostatnich miesięcy rosną nasze wydatki na produkty spożywcze oraz wydatki związane z opłatami i utrzymaniem mieszkania. Będziemy oszczędzać raczej na dużych wydatkach.

– 50 proc. osób, które przebadaliśmy, deklaruje, że większe wydatki przełoży na później – podał Bartek Bobczyński.

Bartek Bobczyński, Partner, Marketing & Commerce Leader Deloitte Digital, był prelegentem debaty "Konsumenckie motto: tanio, online, blisko", która odbyła się 8 listopada 2022 roku w ramach XV Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

