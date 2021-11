DHL bezpłatnie doręczy paczki z Amazona

W ramach pakietu Amazon Prime dostępna jest bezpłatnie dostawa za pośrednictwem DHL.

Autor: portalspozywczy.pl/informacja prasowa

Data: 08-11-2021, 12:13

W ramach pakietu Amazon Prime dostępna jest bezpłatnie dostawa za pośrednictwem DHL. / fot. materiały prasowe

Amazon Prime to usługa, w której, w ramach opłaty (49 zł na rok lub 10,99 zł miesięcznie) klient otrzymuje szybką i darmową dostawę produktów z logo Prime, pod wskazany adres lub do punktu odbioru, bez minimalnej kwoty zamówienia. Dodatkowo Prime oferuje także nieograniczony dostęp do Prime Video, który umożliwia dostęp do nagradzanych filmów i seriali telewizyjnych oraz do Prime Gaming z grami i materiałami do pobrania, a także comiesięcznej darmowej subskrypcji kanału Twitch.

Wcześniej w zakres współpracy między Amazon i DHL Parcel wchodziła dostawa kurierem pod wskazany adres, możliwość przekierowania przesyłki, czy zwrotu. Od momentu uruchomienia serwisu amazon.pl klienci Amazona mogą też skorzystać z odbioru w punktach obsługi paczek.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Sieć DHL POP (punkty obsługi paczek) liczy sobie już 12 tys. lokalizacji. Odbiór i zwroty w POP niosą za sobą wiele benefitów dla odbiorcy. Klienci najbliższego POP-a mają zazwyczaj w zasięgu 10 min. od miejsca zamieszkania lub pracy. Według badania przeprowadzonego przez DHL ponad połowie odbiorców dotarcie to punktu zajmuje mniej niż 5 minut. Dodatkowo, paczka czeka na klienta aż 7 dni i można odebrać ją w dogodnym miejscu i czasie, podczas załatwiania innych, codziennych spraw, jak zakupy, czy tankowanie samochodu.