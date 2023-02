Partnerstwo ma na celu poprawę jakości i szybkości dostaw do maszyn paczkowych. W tym celu w pierwszej fazie po transakcji obie firmy planują zainwestować 60 mln euro w instalację automatów paczkowych w całym kraju. Chcą w ten sposób stworzyć jedną z największych sieci punktów odbioru w Polsce.

Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków e-commerce w Europie, który do 2027 roku ma się podwoić, a nawet 40% konsumentów woli, aby przesyłki były dostarczane do automatów paczkowych. Łącząc siły z Cainiao, wzmocnimy naszą pozycję jako zaufanego dostawcy przesyłek i stworzymy rozległą sieć najnowocześniejszych maszyn do odbioru paczek. W ten sposób możemy zapewnić naszym klientom jeszcze lepsze customer experience , oprócz naszych istniejących opcji dostawy bezpośredniej

– ​​mówi Pablo Ciano, dyrektor generalny DHL eCommerce Solutions