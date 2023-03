16 marca w podpoznańskich Żernikach firma Volvo Trucks przekazała DHL Supply Chain symboliczne klucze do 5 pojazdów Volvo FM Electric. Nowoczesne e-ciężarówki, które wyznaczają trendy w zeroemisyjnym i komfortowym transporcie, będą pracować w zachodniej części Polski, a dodatkowo też na rynkach Europy Centralnej i Wschodniej.

Volvo przekazało symbolicznie klucze do 5 nowych e-samochodów DHL/ fot. mat. prasowe

DHL Supply Chain zainwestował w zakup 5 nowoczesnych i w pełni elektrycznych samochodów ciężarowych Volvo FM Electric

To jedne z pierwszych elektrycznych pojazdów w Polsce oraz w polskiej flocie operatora logistycznego

E-ciężarówki będą częścią transportów intermodalnych głównie w zachodniej części Polski, oraz na rynkach w Centralnej – Wschodniej Europy

Dbanie o środowisko, świadome promowanie kultury ESG i działanie oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju, a do tego budowanie zeroemisyjnej gospodarki i inwestycje w rozwiązania, które już dziś pomagają stawiać czoła wyzwaniom przyszłości; to filary, na których opiera się biznes Grupy Deutsche Post DHL oraz wchodzącej w jej skład DHL Supply Chain.

Ograniczenia wpływu na środowisko do 2050 r.

Jako jeden z liderów zielonej zmiany firma do 2030 roku w znacznym stopniu ograniczy emisję CO2. Będzie to możliwe za sprawą m.in.: przechodzenia na zrównoważone paliwa oraz elektryfikacją floty jeżdżącej na ostatniej mili. Do końca dekady 60 proc. pojazdów spalinowych zostanie zastąpiona elektrycznymi. Zgodnie ze strategią „DSC GoGreen 2050” na te i inne inwestycje Grupa planuje wydać ponad 7 mld Euro. Auta pokazane w Żernikach są jednym z elementów tego planu.

– Zrównoważony rozwój jest największym wyzwaniem naszych czasów, a zarazem naszą wspólną odpowiedzialnością. Zdajemy sobie sprawę, że od naszych działań tu i teraz zależy, jak będzie wyglądał świat, który zastaną następne pokolenia. Budowanie rozwiązań multimodalnych oraz zeroemisyjnej floty, w której pomaga nam Volvo Trucks, to kolejny ważny kamień milowy w realizacji strategii, w której duży nacisk kładziemy na osiąganie bardzo ambitnych celów środowiskowych – mówi Orkun Saruhanoglu, CEO DHL Supply Chain CEE.

