DHL Parcel partnerem aukcji charytatywnej UJ i ASP dla szpitala w Krakowie

Netto udostępniło w sieci funkcję śledzenia ruchu we wszystkich sklepach

Przedsięwzięcie to, jest częścią akcji #UJdlaSzpitala, której pierwszym etapem była zbiórka datków na potrzeby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Łącznie, darczyńcy przekazali na ten cel blisko 2 mln złotych. Drugim etapem wydarzenia jest internetowa aukcja, która ruszyła 22 kwietnia na portalu Artinfo.pl.

Studenci, pracownicy naukowi oraz artyści związani z Akademią przekazali w geście solidarności z chorymi na COVID-19 oraz z opiekującym się nimi personelem medycznym 208 prac. Będzie można je licytować do 6 maja. Cały dochód ze sprzedaży, podobnie jak środki ze zbiórki, zasili konto krakowskiego szpitala, który od 16 marca pełni funkcję szpitala zakaźnego jednoimiennego, co oznacza, że trafiają tutaj pacjenci z COVID-19.

Bezpłatnej obsługi logistycznej aukcji podjął się DHL Parcel.

Jak przyznają organizatorzy, kwestie logistyczne stanowiły największe wyzwanie, dlatego pozytywna odpowiedź DHL Parcel na zaproszenie do udziału w aukcji, została przyjęta z dużym entuzjazmem.

Udział w charytatywnej aukcji to kolejny gest DHL Parcel w walce z koronawirusem. Firma w ramach akcji „Warszawa szyje maski dla medyków” doręczyła już 27 600 maseczek do warszawskich szpitali, placówek medycznych, domów dziecka, domów pomocy społecznej oraz stołecznego Caritasu, a także tonę zdrowych przekąsek i miody do szpitali w całej Polsce.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.