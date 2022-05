DHL Parcel stawia kolejne ule

Dwa żółto-czerwone ule stanęły na terenie terminala w Czechowicach-Dziedzicach. To szósta pasieka powstała w ramach programu PaczUle, który od dwóch lat rozwija DHL Parcel Polska.

Autor: oprac. OW

Data: 06-05-2022, 12:13

DHL Parcel stawia kolejne ule, fot. materiały prasowe

DHL Parcel z kolejną pasieką

Program ochrony pszczół Paczule zakłada tworzenie pasiek na terenie terminali DHL Parcel.

Pierwsze żółto-czerwone ule stanęły w Warszawie w 2020 r. Rok później pojawiły się także w Jeleniej Górze, Mosznie Parceli, Kowalewie i Tuchomiu. Od kwietnia 2022 r. pszczołami opiekuje się terminal

w Czechowicach-Dziedzicach. To szósta pasieka powstała w ramach programu Paczule. Łącznie DHL Parcel posiada już 27 uli.

Program Paczule powstał w nawiązaniu do światowego ruchu zakładania pasiek w miastach. Aglomeracje miejskie mogą tworzyć zdrowe środowisko życia dla pszczół w odróżnieniu do terenów rolniczych, gdzie owady masową giną z powodu nadmiernego korzystania z pestycydów.

Pszczoły są potrzebne ponieważ tylko owady mogą zapylać rośliny. Gdyby pszczoły oraz inne owady zapylające zniknęły, groziłaby nam katastrofa ekologiczna, a być może także humanitarna z powodu załamania się produkcji żywności. Ręczne zapylanie jest bardzo kosztowne i wymaga ogromnych nakładów pracy. W tej sytuacji ochrona pszczół jest jedyną drogą wyjścia z tej trudnej sytuacji. Program Paczule jest próbą rozwiązania tego problemu w skali lokalnej.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Projekty ekologiczne stanowią istotną część naszych działań w obszarze CSR. Tworzymy i rozwijamy własne programy, takie jak Paczule albo przyłączamy się do akcji społecznych na zasadzie partnerstwa – mówi Magdalena Bugajło, Dyrektor ds. Komunikacji Marketingowej i PR w DHL Parcel Polska.

DHL Parcel działa na rzecz ochrony środowiska

W kwietniu DHL Parcel był partnerem ogólnopolskiej akcji sprzątania rzek odbywającym się pod hasłem „Operacja Czysta Rzeka”. Wolontariusze DHL Parcel, w ramach założonego przez siebie sztabu wysprzątali teren wokół Jeziorka Czerniakowskiego w Warszawie. Rok wcześniej pracownicy DHL Parcel zbierali śmieci z brzegów Wisły na odcinku między mostami Świętokrzyskim i Śląsko-Dąbrowskim.

W DHL Parcel działania na rzecz ochrony środowiska wykraczają znacznie dalej poza programy społeczne. Firma realizuje wysokobudżetowe inwestycje ekologiczne, takie jak tworzenie farm fotowoltaicznych w terminalach, czy transformację floty samochodowej na elektryczną. W 2022 r. planowana liczba kurierskich samochodów elektrycznych może sięgnąć nawet 300 sztuk. Firma korzysta również z rowerów elektrycznych. Są wykorzystywane w miejscach, do których dojazd samochodem jest utrudniony lub nieuzasadniony ekonomicznie. DHL Parcel intensywnie rozwija się sieć Punktów Obsługi Paczek (ok 14 tys. POP DHL) do samodzielnego odbierania i nadawania przesyłek. POP-y, które mogą przyjmować wiele przesyłek adresowanych do różnych odbiorców ograniczają liczbę kursów kurierskich, co znacząco przekłada się na mniejszą emisję spalin, a co za tym idzie redukcję śladu węglowego. Do 2050 r. DHL chce osiągnąć całkowitą bezemisyjność dwutlenku węgla na poziomie globalnym.