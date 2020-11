DHL Parcel wprowadza usługę dostawy przesyłek AliExpress na drugi dzień po zamówieniu

Amazon wchodzi do Polski. Czy wywoła rewolucję w branży handlowej?

AliExpress to jedna z największych na świecie transgranicznych platform handlu B2C, której właścicielem jest Grupa Alibaba. Zróżnicowany asortyment, atrakcyjne ceny i darmowa dostawa sprawiają, że serwis cieszy się niesłabnącą popularnością również w Polsce. Największym minusem był do niedawna długi termin oczekiwania na zamówienia ponieważ wszystkie towary były wysyłane z Chin. Dostrzegając problem, internetowy gigant, zaczął budować swoje magazyny na terenie Europy. W ten sposób czas doręczenia skrócił się z kilkudziesięciu do nawet kilku dni.

W sierpniu DHL Parcel nawiązał współpracę z Cainiao Network Smart Logistics, stając się operatorem logistycznym AliExpress na polskim rynku. Przy zakupie towarów znajdujących się w europejskich magazynach, klienci mogą wybrać doręczenie „door to door” przez kuriera DHL Parcel. Korzystając z tej opcji, mają możliwość śledzenia przesyłki, otrzymują też dostęp do narzędzia www.przekieruj.dhlparcel.pl, dzięki któremu mogą zmienić adres dostawy, godzinę doręczenia lub przekierować przesyłkę do jednego z 10 000 Punktów Obsługi Paczek DHL, gdzie na jej odbiór mają aż 7 dni.

- W ramach umowy serwis AliExpress korzystał dotychczas z naszej standardowej usługi, jednak w związku ze zbliżającym się zakupowym świętem, które przypada 11 listopada, klient zdecydował jednak o przejściu na usługę Premium. To produkt, który daje gwarancję podjęcia pierwszej próby doręczenia następnego dnia po wysłaniu zamówienia przez nadawcę. Dla zdecydowanej większości konsumentów terminowość dostawy jest bardzo ważna, więc chcąc świadczyć serwis logistyczny na najwyższym poziomie, bezwzględnie trzeba mieć w swoim koszyku takie narzędzie – mówi Elżbieta Gorayska – Mytych, Dyrektor ds. sprzedaży i obsługi klienta DHL Parcel.

Festiwal Zakupów rozpocznie się na platformie AliExpress 11 listopada o godzinie 9:00 i potrwa do 13 listopada do godziny 9:00. Cały asortyment będzie objęty rabatem w wysokości nawet do 70 proc.

- Już kilka miesięcy temu podjęliśmy działania mające na celu usprawnienie logistyki na polskim rynku. Wprowadziliśmy rozwiązania, dzięki którym możemy zoptymalizować łańcuch dostaw, a tym samym zapewnić naszym polskim klientom serwis, jakiego oczekują. Jednym z takich rozwiązań jest usługa DHL Parcel Premium, dzięki której możemy być pewni, że zamówienie trafi do nabywcy następnego dnia po wysłaniu przez nas towaru – mówi Gary Topp, Dyrektor operacyjny Aliexpress na Europę Środkowo-Wschodnią.

Za działania logistyczne Aliexpress w Polsce i Europie odpowiada operacyjnie Cainiao Network Smart Logistics.

- Współpraca z DHL Parcel pomoże nam stworzyć wydajną i niezawodną sieć do Polski i innych krajów Europy, znacznie skracając czas dostawy dla lokalnych klientów, których obsługujemy - mówi William Xiong, główny strateg i dyrektor generalny ds. logistyki eksportowej w Cainiao.