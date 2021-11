Dino: 10,6% wzrostu sprzedaży LFL w III kw. "Polityka cenowa bez zmian"

Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w III kwartale 2021 r. 10,6 proc., po wzroście o 11,7 proc. w drugim kwartale tego roku.

Autor: PAP Biznes / portalspozywczy.pl

Data: 06-11-2021, 10:06

Ponad 1,7 tys. sklepów w sieci Dino; fot. shutterstock.com

Dino Polska - wyniki za III kwartał 2021

Zysk netto grupy Dino Polska wyniósł w trzecim kwartale 2021 roku 228,8 mln zł wobec 188,5 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP Biznes zakładał 240 mln zł zysku netto.

EBIT wyniósł 292,9 mln zł wobec 243,4 mln zł przed rokiem i był 4,2 proc. niższy od oczekiwań analityków na poziomie 305,6 mln zł.



Wynik EBITDA grupy zwiększył się rok do roku o 21,8 proc. do 357,8 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 367,3 mln zł EBITDA.



Przychody grupy wyniosły 3,487 mld zł, co oznacza wzrost o 30,3 proc. rdr. Analitycy oczekiwali przychodów w wysokości 3,5 mld zł.



Marża EBITDA wyniosła 10,3 proc. i była o 0,7 pkt proc. niższa niż w III kw. 2020 r.



Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w III kwartale 2021 r. 10,6 proc., po wzroście o 11,7 proc. w drugim kwartale tego roku.



Koszt własny sprzedaży wzrósł w III kwartale o 32,3 proc., do 2,616 mld zł. Koszty sprzedaży i marketingu wzrosły o 26,9 proc., do 547,4 mln zł. Koszty ogólnego zarządu wzrosły o 15,3 proc., do 29,3 mln zł.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Dino - wyniki po trzech kwartałach

Po trzech kwartałach przychody grupy Dino wyniosły 9,498 mld zł i były o 29 proc. wyższe rdr. Sprzedaż LFL wzrosła o 9,9 proc. (13 proc. wzrostu przed rokiem).



EBITDA po trzech kwartałach wyniosła 910,5 mln zł (wzrost o 26 proc. rdr), a zysk netto 569,8 mln zł (wzrost o 29,4 proc. rdr).



Marża EBITDA wyniosła 9,6 proc., podczas gdy po trzech kwartałach 2020 r. było to 9,8 proc.



Spółka podała w raporcie, że świeże produkty, w tym mięso, wędliny i drób, odpowiadały za 36,7 proc. sprzedaży grupy w III kwartale i za 37,5 proc. narastająco, od początku roku.



Dług netto Grupy Dino wyniósł 1.311,6 mln zł na koniec września 2021 r., co oznacza wzrost o 318,4 mln zł w stosunku do 31 grudnia 2020 r.



Wskaźnik dług netto do wyniku EBITDA za ostatnich 12 miesięcy wyniósł 1,07x na koniec września 2021 r. Na koniec grudnia wskaźnik ten wynosił 0,96x.



Grupa wypracowała w trzecim kwartale środki pieniężne netto z działalności operacyjnej w kwocie 228 mln zł wobec 311,1 mln zł przed rokiem. Narastająco, środki pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 756,5 mln zł, 68,7 proc. więcej rdr.



Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej wyniosły po trzech kwartałach 1,04 mld zł i wzrosły o 52,5 proc. rdr. W samym trzecim kwartale wyniosły 329,6 mln zł, co oznacza wzrost o 34,4 proc. rdr.

Dino - ponad 1,7 tys. sklepów w sieci

Spółka szacuje nakłady inwestycyjne w całym 2021 r. na około 1,3 mld zł.



W III kwartale 2021 r. Dino Polska uruchomiło 84 nowe sklepy, czyli o 22 proc. więcej niż przed rokiem. Łącznie od początku roku otwarte zostały 234 nowe sklepy w stosunku do 153 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na koniec września 2021 r. sieć Dino liczyła 1.706 marketów, o 335 więcej niż przed rokiem.

Ceny w Dino

Dino ocenia, że presja na marże ma charakter krótkoterminowy. W dłuższym terminie możliwa jest dalsza poprawa marży EBITDA - poinformował Michał Krauze, członek zarządu i dyrektor finansowy Dino, podczas telekonferencji dla inwestorów.

Krauze pytany, czy presja na marżę brutto na sprzedaży, wynikająca ze wzrostu kosztów, jest czasowa i czy rynek powinien zmodyfikować założenia co do wysokości marży brutto w kolejnych kwartałach, odpowiedział: "Wydaje się, że obecna sytuacja ma raczej charakter krótkoterminowy. Nie mogę się odnieść do negocjacji z dostawcami. W dłuższym terminie takie pozycje jak wzrost tempa rozwoju sieci, czy dźwignia operacyjna powinny sprzyjać dalszej poprawie marży EBITDA. W dłuższej perspektywie jeszcze mamy dużo do zrobienia, wiele możemy zrobić".



Dodał, że spółka stawia sobie za cel poprawę warunków negocjacyjnych zarówno na poziomie marży brutto, jak i EBITDA.



"Podejmujemy wiele inicjatyw, które pozwalają nam ograniczać koszty, by uzyskiwać poprawę na marży EBITDA" - powiedział Krauze.



Marża EBITDA wyniosła w III kwartale 10,3 proc. i była o 0,7 pkt. proc. niższa niż w III kw. 2020 r.



Po trzech kwartałach 2021 roku marża EBITDA wyniosła 9,6 proc., podczas gdy po trzech kwartałach 2020 r. było to 9,8 proc.



Członek zarządu powtórzył, że polityka cenowa Dino się nie zmienia.



"Jeśli chodzi o ceny sprzedaży, to benczmarkujemy się do największych sieci dyskontowych w Polsce" - powiedział Michał Krauze.

Jak podatek handlowy wpłynął na Dino?

Jak wskazał, w poprzednich trzech latach marża brutto na sprzedaży poprawiła się o 240 pb, a w ciągu 9 miesięcy 2021 roku obniżyła się o 18 pb, co jest efektem polityki cenowej spółki.



"W tym roku zmierzyliśmy się również z wejściem podatku od sprzedaży detalicznej, który wynosi ok. 1,3 proc. przychodów w naszym przypadku i pomimo narastającej presji inflacyjnej po stronie surowców i producentów żywności nasza wewnętrzna inflacja za 9 miesięcy wyniosła tylko 0,6 proc." - powiedział Krauze.



"Dodatkowo, szczególnie w trzecim kwartale zmierzyliśmy się ze wzrostem cen oleju napędowego rdr, co przełożyło się na zwiększone koszty transportu" - dodał.



Członek zarządu poinformował, że inflacja w koszyku Dino także sukcesywnie rośnie.



"Zaznaczyć trzeba jednak, że wchodzimy w okres świąteczny i pewnie będzie to mieć mały wpływ na konkurencyjność. Wzmożony przedświąteczny poziom konkurencyjności może wywierać małą presję na poziom inflacji w naszym koszyku" - powiedział.



W ocenie spółki, nie widać istotnych zmian w zachowaniu konsumentów, pozostają oni w dobrej kondycji.

Czytaj także: Dino szykuje rekordowe inwestycje na 2022 rok