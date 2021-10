strefa premium

Dino czy Biedronka - która sieć lepiej rokuje?

Biedronka w pół roku otworzyła 53 sklepy, a Dino trzy razy więcej. Portugalska sieć z zapleczem ok. 3,2 tys. placówek generuje przychody na poziomie 6,98 mld euro czyli ok. 31 mld zł a Dino mające 1622 placówki 6 mld zł. Efekt skali czy polskie ambicje?

Biedronka vs. Dino: efekt skali czy polskie ambicje?/ fot. materiały prasowe

Biedronka i Dino rozwijają swoją sieć sklepów według różnych strategii. Dzięki temu nie wchodzą sobie w paradę. Tym między innymi można tłumaczyć fakt, że obie sieci powiększają liczbę sklepów, mimo coraz większej konkurencji polskiego rynku.

Dino w swoim prospekcie emisyjnym podało, że jego strategia zakłada kupno działek o powierzchni ok. 3000 m2 na terenach zamieszkiwanych przez ok. 2500 mieszkańców w promieniu ok. dwóch kilometrów oraz budowę własnych sklepów. Większość sklepów ma powierzchnię sali sprzedaży ok. 400 m2 i zapewnia 10-30 miejsc parkingowych.

Z kolei Biedronka raczej nie wchodzi do tak małych miejscowości jak Dino. Około dwóch lat temu sieć poinformowała, że zamierza stawiać sklepy także w mniejszych miejscowościach (około 3 tys. mieszkańców), ale nie wygląda na to, by chciała zawojować tę niszę rynkową.

Sklepy Dino są budowane na własnych działkach, często w miejscowościach, gdzie nie było wcześniej sklepu typu supermarket. Z kolei Biedronka buduje sklepy na własnych działkach, ale także wynajmuje grunty pod budowę.