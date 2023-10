Na koniec drugiego kwartału 2023 r. Dino Polska prowadziło 2272 sklepy. Wyższym wynikiem wśród sklepów wielkopowierzchniowych pochwalić może się jedynie Biedronka (3432 sklepy). W ostatnim czasie Dino sukcesywnie skraca dystans – wylicza money.pl.

Dino Polska goni Biedronkę. Jak przebiega ekspansja sieci? fot. shutterstock

Dino: Jak rozwinie się ekspansja sieci?

Jak czytamy na money.pl, cechą charakterystyczną Dino Polska jest kierunek ekspansji – z zachodu na wschód Polski. Dino Polska ma więc przestrzeń na ekspansję na nowe tereny (wschód) czy zagęszczenie sieci sklepów (północ i południowy wschód kraju). Trzeba jednak pamiętać, że są to tereny, na których ludzie mają do dyspozycji przeciętnie mniej pieniędzy niż tam, gdzie Dino już jest, a na dodatek istnieje większe ryzyko, że obszary te będą się wyludniać.

Kluczem do dotychczasowego sukcesu Dino Polska w ostatnich latach była koncentracja na mniejszych miejscowościach. Sklepów polskiej sieci nie znajdziemy w Warszawie i Krakowie, lecz obecne są we Wrocławiu (i to nawet w śródmieściu, nie tylko na obrzeżach), Łodzi, Bydgoszczy, Gdańsku, Poznaniu czy konurbacji górnośląskiej.

