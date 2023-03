Jak w lutym 2023 r. radziły sobie profile sieci handlowych na Facebooku? Pierwsza trójka to: Kaufland, Lidl i Żabka, choć mocno zyskuje też Dino. Jak wypadły pozostałe sieci?

Dino goni rywali także na Facebooku. fot. shutterstock

Sieci handlowe na Facebooku. Kaufland, Lidl i Żabka ponownie na podium

Jak wynika z cyklicznego badania Instytutu Badań i Monitoringu Mediów Społecznościowych, w lutym 2023 najbardziej interaktywnym profilem w zestawieniu znów okazał się fanpage Kaufland Polska, który wyraźnie dominował w zakresie sumy generowanych interakcji (127 tys.). Z tak wysokim wynikiem na tle innych ponownie pozostał bezkonkurencyjnym.

Na drugiej pozycji, z o wiele niższą sumą interakcji niż lider zestawienia, znalazł się Lidl Polska (50 tys. interakcji). Względem rankingu z minionego miesiąca ta facebookowa strona polepszyła swój wynik o 1 tys. interakcji. Awansowała też z miejsca trzeciego o oczko wyżej.

Na miejscu 3. znalazła się Żabka Polska, która uzbierała 50 tys. interakcji. Porównując obecne zestawienie z tym ze stycznia okazuje się, że ten profil obniżył swoje wyniki. Miał o 24 tys. interakcji mniej niż minionego miesiąca. Zaliczył również spadek z zajmowanego wcześniej miejsca drugiego.

Które sieci handlowe rządzą na Facebooku? źródło: IBiMS

Kaufland, Dino i Netto. Które sieci są najaktywniejsze na Facebooku?

W badanym okresie bardzo dużą aktywnością własną mogły pochwalić się marki: TOPAZ (141 wpisów), Kaufland (115 postów), Netto Polska (57 publikacji) oraz Stokrotka (54 postów). Najprężniej rozwijały się facebookowe strony firm: Dino Polska (+12 tys. obserwujących), Lidl Polska (+8,1 tys. nowych fanów), Biedronka (5,1 tys. nowych obserwatorów) oraz Kaufland Polska (+3,4 tys. nowych fanów).

Największą liczbę reakcji pod postami miał Kaufland (119 tys.). Największą liczbą udostępnień mógł pochwalić się Dino Polska (5,9 tys.), zaś najwięcej komentarzy zebrała Biedronka (9,2 tys.).

Kaufland, Dino i Netto. Które sieci są najaktywniejsze na Facebooku? źródło: IBiMS

Najpopularniejsze posty na Facebooku. Kaufland i Żabka dominują

W ścisłej czołówce najbardziej interaktywnych postów znalazły się publikacje sklepu Kaufland oraz Żabka. Zajęły one trzy pierwsze miejsca w zestawieniu.

Wpis z pierwszej pozycji rankingu uzyskał 17 tys. interakcji i należał do marki Kaufland. Drugi, który należał do tego samego sklepu, miał ich 12 tys. Ten z miejsca 3. zebrał ich 8,3 tys. Pierwsze dwie z wymienionych publikacji były pytaniami do internautów i miały na celu skłonienie ich do zostawiania reakcji czy komentarzy. Post Żabki był reklamą produktów dostępnych w sklepie i promocją karty Żappka.

Już na pierwszy rzut oka widać, że lutowe zestawienie top postów sklepów spożywczych na Facebooku zdominował Kaufland. 4 na 10 wszystkich publikacji należało bowiem do tej firmy. Pozostałe wpisy, które znalazły się w tym rankingu opublikowała Żabka (3 posty), Lidl (2 publikacje) oraz Dino (1 post).

Sieci spożywcze na Facebooku w lutym 2023 r. Najpopularniejsze posty. źródło IBiMS

Sieci handlowe na Facebooku. Dino dogoni Żabkę?

Podsumowując, pierwsza trójka lutowego rankingu sklepów spożywczych na Facebooku prezentowała się następująco: Kaufland Polska, Lidl Polska i Żabka Polska.

Biorąc pod uwagę całokształt danych można stwierdzić, że obecnie pozycje tych marek są raczej niezagrożone. Kandydatem do nawiązania z nimi konkurencji może być jedynie Dino, który w bieżącym zestawieniu również uzyskał bardzo dobry wynik - podsumowują autorzy badania.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl