Dino inwestuje i stawia na regionalnych producentów żywności

Za sprawą rosnącej skali działalności w różnych regionach kraju, staniemy się atrakcyjniejszym partnerem dla mniejszych, regionalnych producentów żywności - informuje Dino Polska.

Autor: OW, portalspozywczy.pl

Data: 07-05-2021, 09:53

Sieć współpracuje z regionalnymi producentami żywności, fot. shutterstock

Na koniec marca 2021 r. sieć Dino liczyła 1532 markety, o 298 więcej w porównaniu do marca 2020 r.

W I kwartale 2021 r. otwartych zostało 59 nowych sklepów. Rosnącej skali działalności Dino Polska towarzyszy poprawa rentowności.

Marża EBITDA po I kwartale 2021 r. wyniosła 8,8% i była o 0,2 pkt proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2020 r.

– Dino Polska kontynuuje szybki rozwój sieci, otwierając nowe sklepy i wyszukując kolejne lokalizacje pod dalszą ekspansję. Na koniec I kwartału 2021 r. Spółka miała w całej Polsce 1532 sklepy, co oznacza wzrost o 24,1% w ujęciu rok do roku. W ostatnich trzech latach liczba sklepów sieci Dino wzrosła blisko dwukrotnie – informuje sieć handlowa.

– Nasz dynamiczny rozwój jest odpowiedzią na zmieniające się potrzeby konsumentów, którzy chcą robić codzienne zakupy spożywcze w pobliżu miejsc zamieszkania. Oprócz dogodnie usytuowanych sklepów dajemy im także stały dostęp do świeżych produktów w bardzo atrakcyjnych cenach, które dowozimy do naszych marketów codziennie rano – mówi Izabela Biadała, Członek Zarządu Dino Polska S.A.

W stronę zielonej energii

Równolegle do rozwoju sieci marketów spółka kontynuuje inwestycje proekologiczne. Nowe markety standardowo są wyposażane w panele fotowoltaiczne, pozwalające czerpać energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Podobne rozwiązania, choć na znacznie większą skalę, mają być stosowane także na terenach centrów dystrybucyjnych spółki, w tym między innymi na dachach dwóch nowych centrów, które zostaną uruchomione w tym roku i będą wspierać dalszą ekspansję geograficzną Dino Polska S.A.

Niedawno zakończona została budowa centrum dystrybucyjnego w Sieroniowicach na południu Polski, a otwarcie jest planowane na maj bieżącego roku. Budowa drugiego centrum, w Sierpcu w centralnej Polsce, zbliża się do końca i będzie ono otwarte w drugiej połowie roku. Docelowo na terenie każdego z obiektów zatrudnienie znajdzie około 500 osób oraz dodatkowo, przy pracach związanych z transportem, ok. 180 osób. Oba obiekty razem zapewnią obsługę kolejnych 700-800 sklepów Dino.

Sieć stawia na regionalnych producentów żywności

– Mamy ambitne plany dotyczące dalszego rozwoju naszej sieci. W 2020 r. otworzyliśmy rekordową liczbę 255 marketów. W tym roku zamierzamy ją istotnie zwiększyć. Będziemy dzięki temu nie tylko bliżej naszych klientów, ale także, za sprawą rosnącej skali działalności w różnych regionach kraju, staniemy się atrakcyjniejszym partnerem dla mniejszych, regionalnych producentów żywności. Bliska współpraca z nimi od zawsze była podstawą budowania oferty produktowej marketów Dino. W tym roku, wraz z otwarciem dwóch centrów dystrybucyjnych, będziemy w stanie zaoferować takim producentom wiele nowych możliwości wzrostu – mówi Michał Krauze, Członek Zarządu Dino Polska S.A.

Dynamiczny rozwój działalności wymaga od Dino Polska ponoszenia istotnych nakładów inwestycyjnych. W pierwszym kwartale 2021 r. były one rekordowe w historii spółki i wyniosły 367 mln zł. Pozwoliło to stworzyć 1125 nowych miejsc pracy, a całkowite zatrudnienie w Grupie Dino na koniec marca 2021 r. wzrosło do blisko 27 tys. osób.

– Cieszymy się, że konsekwentnie udaje nam się realizować przyjętą strategię. Otwarciom nowych marketów Dino towarzyszy duże zainteresowanie, co odbieramy, jako zaufanie do naszej marki. Świadczy o tym również szybko rosnący wskaźnik sprzedaży w LfL, czyli w istniejących sklepach. W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku wyniósł on 7% – dodaje Michał Krauze, Członek Zarządu Dino Polska S.A.

Wzrost sprzedaży w ujęciu LfL w połączeniu ze wzrostem liczby sklepów Dino skutkował w I kw. 2021 r. łącznym wzrostem przychodów Dino Polska o 24,3% r/r do 2,76 mld zł. Wynik EBITDA wzrósł o 27,7% do 243 mln zł.